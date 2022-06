Divorciada y vetada: Tras dejar TV Azteca y 5 años desaparecida, protagonista vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las más queridas protagonistas de telenovela, quien empezó su carrera en TV Azteca, vuelve a Televisa tras 5 años de ausencia. Se trata de la talentosa Silvia Navarro, quien empezó su carrera artística en el Ajusco en 1998, protagonizando el melodrama Perla. Tras cambiarse a la televisora de San Ángel en el 2008, un supuesto veto y hasta un divorcio, la mexicana de 43 años regresa a Televisa en una nueva telenovela.

Tras su debut en 1998, estelarizó Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y Montecristo con gran éxito, sin embargo, en el 2008 decidió cambiarse a las filas de Televisa y se dice acabó vetada de TV Azteca. En la competencia protagonizó Mañana es para siempre junto a Fernando Colunga y Lucero como la villana. Luego siguió con su racha de protagónicos en Cuando me enamoro, Amor Bravío, Mi corazón es tuyo, La candidata y Caer en tentación.

En esta, en la cual tuvo a Carlos Ferro y Gabriel Soto como sus galanes, fue la última que hizo en México en el 2017. Desde entonces dejó la empresa pues renunció para irse a Telemundo, donde regresó en 2020 tras años de ausencia en La suerte de Loli, a la que no le habría ido como se esperaba en cuestión de rating. El año pasado, Silvia firmó contrato de exclusividad con VIS, una división de ViacomCBS, para protagonizar y producir tres proyectos, diciéndole adiós a Televisa y TV Azteca.

No obstante, al parecer ese contrato le permitirá volver a aparecer en las pantallas de Las Estrellas, pues la confirman como parte del elenco de un nuevo melodrama. El youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga confirmó en exclusiva que Silvia tendrá una actuación especial en Mi Secreto, melodrama que prepara el productor Carlos Moreno y que tiene como protagonistas a Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida, luego de rumores de que protagonizaría un proyecto de Nicandro Díaz.

"Ya ven que decían en redes que Silvia sería la protagonista de Nicandro Díaz, yo no sé si será o no la protagonista. No puedo asegurar si sí o no pero lo que les puedo asegurar en este momento es que Silvia Navarro hará actuación especial en 'Mi Secreto' de Carlos Moreno. No sé qué personaje hará, no tengo idea, pero Silvia estará en 'Mi Secreto'. Esto marca su regreso a Televisa. Creo que no protagonizará la de Nicandro porque acaba de hacer la firma de un contrato con una cadena de Estados Unidos", declaró.

El especialista en espectáculos también recordó que Silvia ya había trabajado con Moreno en Cuando me enamoro y Amor Bravío, motivo por el cual seguramente haría una participación especial en su próximo proyecto. También se rumora que Silvia participará en la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, la cual ya estaría preparando Televisa y Univisión. No obstante, esto no ha sido confirmado por la propia actriz, quien no ha dado entrevistas recientemente y es muy hermética sobre su vida privada.

En el 2020, luego de varias especulaciones y hasta de que se dijera que salió del clóset por una fotografía que publicó con una amiga, Silvia confirmó que se encuentra sola "sin novio o novia", ya que desde hace tiempo no vive con el padre de su hijo, con quien habría tenido una relación de más de 6 años. Su divorcio fue reportado por distintos medios, sin embargo, ella siempre se mantuvo al margen.

