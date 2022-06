¿Extraña a Belinda? Christian Nodal rompe en llanto en pleno concierto: "Necesitaba desahogarme"

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- El cantante de regional mexicano Christian Nodal sigue de gira por centro y Sudamerica a donde ha llevado el denominado 'Forajido Tour', espectáculo que no solo le valió poder reencontrase por fin con los fans colombianos sino que además los dejó sorprendidos pues hizo lo que muy pocos se hubieran imaginado: rompió en llanto ante miles de espectadores, al tiempo que dio toda una explicación.

Cabe destacar que desde que terminó su relación con la cantante y actriz Belinda, ambos se han mantenido en el ojo del huracán; sin embargo, mientras la ojiverde ha conquistado al público no solo de México con su reciente participación en el Festival Machaca, sino en España donde ha incursionado en proyectos de Netflix, el sonorense se ha vuelto marco de burlas por los radicales cambios de look que ha mostrado, los cuales van desde nuevos tatuajes hasta colores de cabello extravagantes.

En ese sentido, el cantante se vio envuelto en polémica por una foto que el colombiano J Balvin subió donde el aspecto de ambos era similar, y aunque todo pudo haber quedado en un simple post en redes, terminó por llevar al cantautor mexicano a sacar una canción donde arremetió contra el intérprete de Agua, Ay Vamos o Lo que Dios quiera, de ahí que cada movimiento del originario de Sonora se vuelva tendencia.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chin… llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música", comenzó diciendo Nodal.

Christian Nodal se 'quebró' ante su público en Colombia. Foto: Twitter @canal_44

Mientras más pasaba el tiempo, más se escuchaba la voz entrecortada del intérprete de Botella tras Botella quien, dicho sea de paso, hace algunos años no llegó a un concierto en Colombia, mismo que tuvo que cancelar de último momento y por lo cual se dijo nervioso por salir al escenario, pues no sabía cómo lo iba a recibir la audiencia tras este fallo; no obstante, la realidad es que aseguró que su llanto se debía a que estaba casado de las burlas que ha recibido por cómo luce actualmente, algo por lo que refirió, a su corta edad no se considera un buen ejemplo y acentuó, solo es un ser humano.

"Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme", dijo entre lágrimas.

Al final, la reacción del cantante no solo fue compartida en repetidas ocasiones por los internautas sino que además se pidió más empatía para el músico quien como lo apuntó, lo único que le interesa es hacer música y trasmitir un sentimiento al público, algo que no va ligado con su imagen que en nada afecta su capacidad para componer o incluso, para cantar, de ahí que goce de un éxito internacional.

