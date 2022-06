Golpe a Erik Rubín: Captan a Andrea Legarreta al coquetear en foro de 'Hoy' con actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la conductora más famosa de Televisa Andrea Legarreta llamó la atención de miles de televidentes del canal de Las Estrellas debido a que hace algunas horas fue captada mientras 'babeaba' al ver a un guapo actor quitándose la camisa en pleno foro del programa Hoy. ¿Se trata de una traición a su esposo Erik Rubín?

Resulta que la también actriz de 50 años, quien tiene un sólido matrimonio con el exintegrante de Timbiriche desde hace 22 años, quedó en shock al ver al actor español Jorge Loza bailando en la pista de Las Estrellas Bailan en Hoy al lado de Toñita Salazar. Para su segunda presentación en el reality, el exparticipante de Guerreros 2020 tuvo que presentar una coreografía al ritmo de reggaetón y robó el aliento a todas las presentes.

La primera en emitir su crítica fue 'La Legarreta', quien antes de comenzar a hablar del baile primero elogió y lanzó varios piropos al 'Hombre de Albacete' por su escultural anatomía. Hay que recordar que durante la semana pasada que Jorge se integró tras la renuncia de Chao, la conductora mencionó que ella lo conocía desde Guerreros 2020 pues era fan del reality conducido por Tania Rincón y Mauricio Barcelata.

No obstante, ahora que lo volvió a ver en el foro del matutino Hoy quedó cautivada por su increíble físico, la cual la hizo sonrojarse en plena transmisión en vivo: "Ya se me olvidó los que les iba a decir, se quitó la camisa y se me olvidó... lo que les iba a decir es qué bárbaro Jorge, ya te había visto pero estás entrenando más que nunca, gracias por eso", expresó la madre de Mía y Nina Rubín.

Posteriormente, Andrea emitió su crítica tanto para Losa como para Toñita y les dijo que le pareció que hicieron una buena coreografía pese a que esta es la segunda ves que bailan juntos desde la renuncia de Chao. Acto seguido fue la maestra Ema Pulido quien también hizo varios piropos al intérprete del unitario La Rosa de Guadalupe y olvidándose de su papel de 'Jueza de Hierro' expresó:

De pronto yo soy ojo alegre, está guapísimo, se quitó la camisa y dije 'wow', pero bueno, ya me salí de la crítica, Toñita me distrajo tanto tu pareja", comentó Pulido sin pudor.

