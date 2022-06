¿Golpe a Televisa? Actrices de 'Una Familia de Diez' dejan San Ángel y llegan a Hollywood

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo, 26 de junio, dos famosas comediantes de Una Familia de Diez sacudieron a sus seguidores de Instagram, después de publicar algunas fotografías, pero no se encontraban en los foros de Televisa o de TV Azteca, sino que habían armado sus maletas para marcharse a nada más y nada menos que a Hollywood, en Los Ángeles, California; lugar en donde se encuentra la crema y nata de la farándula estadounidense... ¿será que dejan San Ángel?

Para nadie es un secreto que La Fábrica de Sueños ha producido estrellas que, hoy por hoy, se codean con lo mejor del cine estadounidense, tal es el caso de Salma Hayek, Eugenio Derbez y Eiza González, por lo que no es de sorprenderse que, en determinado momento se vea a un famoso en alguna producción de los Azcárraga y luego se encuentre en alguna alfombra roja en los Oscar.

Sin embargo, este no es el caso de las actrices Jessica Segura y Mariana Botas, ambas comediantes de Una Familia de Diez. Sí bien estas comediantes se encuentran actualmente en Hollywood, parece ser que únicamente fueron por viaje de placer a la ciudad de las estrellas, motivo por el que no perdieron su oportunidad y acudieron a tomarse una fotografía en el famoso letrero de la afamada metrópolis.

Jessica Segura y Mariana Botas en Hollywood

¡Y nos lanzamos a Hollywood! Agregamos una (palomita) a las cosas que queremos hacer", declaró Jessica Segura

Y es que, tanto la intérprete de 'Tecla', Mariana Botas y Daniela Luján forjaron una gran amistad durante los años en los que participaron en Una Familia de Diez, tal es el caso que, además de viajar juntas cada vez que pueden, durante el año 2016 se organizaron para crear el canal de YouTube, Envinadas, en el que comparten una copa de vino mientras hablan de diversos temas, relacionados al feminismo. Actualmente, su canal cuenta con 370 mil suscriptores.

Publicación de Jessica Segura

Por su parte, Daniela Luján se está preparando para su participación en el spin off de Una Familia de Diez, mismo que será protagonizado por 'Plutarco' y su personaje, 'Gaby', por lo que es posible que ese sea el motivo por el que no pudo acompañar a sus queridas amigas; sin embargo, no dejó de manifestar su buen 'like' en la publicación de Jessica Segura.

