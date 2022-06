Julión Álvarez es víctima de la delincuencia; roban trailer con su equipo de trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo con los primeros reportes, la madrugada de este lunes 27 de junio, un grupo de personas armadas robó el trailer donde se transportaba el equipo de trabajo del cantante Julión Álvarez quien recientemente regresó a la plataforma de streaming Spotify y de quien dicho sea de paso, se hablaba en redes sociales debido a que había sorprendido a una joven al aparecerse en su fiesta de XV años, eventos que quedaron un poco de lado debido a que ahora ya no cuenta con los instrumentos y equipo de sonido para cumplir con el compromiso que tenía pues estaba contemplado para el cierre de la Feria de San Juan del Río en Querétaro.

Según reveló la policía local, al rededor de cuatro sujetos armados a bordo de un automóvil negro detuvieron al chofer mientras transitaba por el Libramiento Norponiente a la altura del kilómetro 31 en Querétaro y tras bajarlo de la unidad lo golpearon y abandonaron sobre la carretera, llevándose consigo el equipo que sería instalado en la ciudad queretana para la presentación del intérprete de temas como El color de tus ojos, Me vas a extrañar o No me pidas perdón quien, pese a las circunstancias vividas, confirmó que su presentación del próximo 3 de julio seguía en pie.

Fiesta memorable

Antes de este lamentable suceso, el cantante de música regional mexicana, se había mantenido en los primeros parámetros de búsqueda debido a que anunció que después de una larga ausencia, estaba de regreso en la plataforma de streaming Spotify, misma que borró de nueva cuenta sus canciones pero, luego de un arreglo, optó por dejarle a los escuchas la oportunidad de disfrutar la música del antes mencionado, algo que sin duda lo hizo buscar una forma diferente de celebrar y una fiesta de VX años terminó siendo el escenario ideal.

A través de las redes sociales se han difundido imágenes del originario de Chiapas 'colándose' en una fiesta de XV años donde la festejada no fue la única sorprendida, sino también todos los asistentes a este magno evento que definitivamente será irrepetible pues Julión no solo cantó algunos de sus más grandes éxitos y hasta la música nueva que recientemente lanzó en la plataforma, sino que adem��s aprovechó el evento para bailar con la festejada.

Hasta ahora, la familia en cuestión o incluso el mismo Julión Álvarez no han aclarado si su presencia en el evento fue previamente pactado o se trató de una afortunada coincidencia; sin embargo, al haberse caracterizado por ser carismático con su público, lo llevó a robarse las tendencias en redes sociales en donde usuarios celebraron su actitud, al tiempo que también se manifestó cierta envidia por no haber sido uno de los invitados a tan importante evento.

Hace algunas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) la cual pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó al cantante de 39 años de edad que su nombre ya no figuraba en la lista negra de las personas vinculadas al narcotráfico, evento que lo llevó a lanzar de nuevo sus temas en esta plataforma de la cual había estado ausente por más de dos años, situación que lo llevó a ya no monetizar su trabajo.

