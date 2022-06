No tenía para comer: Tras 15 años en TV Azteca, galán de novelas vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso y querido actor de telenovelas, quien trabajó para TV Azteca por alrededor de 15 años, dio un duro golpe al rating de esta televisora debido a que hace algunos momentos se presentó como invitado especial en el foro del programa Hoy de Televisa y causó furor. Hace algunas semanas el también cantante había aparecido en el matutino de la competencia Venga la Alegría .

Se trata del reconocido Víctor García, quien se volvió famoso tras participar en participar en el reality de canto más exitoso La Academia donde obtuvo el segundo lugar y por haber hecho su debut en los melodramas gracias a la empresa del Ajusco. El originario del estado de Tamaulipas actuó en producciones como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Corazón en condominio, Los Sánchez, Pobre rico pobre, entre otros.

Fuente: Internet

En el 2017 García abandonó las filas de TV Azteca y se cambió a la televisora de San Ángel donde le dieron la oportunidad de participar en la novela Por amar sin ley, sin embargo, tras terminar este proyecto poco se supo de él. El cantante permaneció alejado del medio artístico durante más de 1 año debido a situaciones familiares y reapareció haciendo fuertes confesiones en el programa de Unicable Miembros al aire.

El querido exacadémico de la Segunda Generación reconoció que en sus inicios como artista no la pasó nada bien recordando que abandonó su natal Tamaulipas con el deseo de cumplir sus sueños en la CDMX pero hubo días en que no tenía dinero ni para comprar comida: "He pasado momentos complicados... yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos", declaró.

Hace unas semanas Víctor reapareció en los foros de TV Azteca, donde lo recibieron con los brazos abiertos en programas como Ventaneando de Pati Chapoy y también en el matutino Venga la Alegría. Sin embargo, este lunes 27 de junio traicionó a la televisora que fue su casa por años y regresó como invitado al matutino de Las Estrellas al lado de la guapísima adolescente Mía Rubín, con quien ha estado trabajando en la música.

Fuente: Instagram @programahoy

García, quien se dice no fue invitado a La Academia 20 años por un veto que Myriam Montemayor puso en su contra, se encuentra dándole promoción a su sencillo No puedo ver la luz que grabó a dueto con la hija mayor de Andrea Legarreta y esta mañana ambos estuvieron en el foro para hablar de su tema juntos, el cual está estrenando video oficial en las plataformas digitales.

Mía y Víctor hicieron una adaptación al español de la canción Blinding lights de The Weekend en versión cumbia para sus presentaciones en el Cumbia Machine Tour pero al ver que fue todo un éxito, decidieron grabarla en forma y además crear un clip oficial para que todos sus admiradores lo reproduzcan: "Esta gira está muy bonita, todo el mundo lo puede disfrutar, es muy sano y me da orgullo que Mía se esté lanzando con esta canción".

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy