¿Paulina Rubio o Alejandra Guzmán? Erik Rubín confiesa qué canción prefiere 'Mío' o 'Hey Güera'

Ciudad de México.- Hace varias décadas, Erik Rubín y Paulina Rubio mantuvieron un noviazgo cuando estuvieron juntos en el grupo Timbiriche, pero hubo un rumorado triángulo amoroso con Alejandra Guzmán, que dio origen a una guerra musical y a dos de los mejores éxitos de las cantantes: ¡Hey güera! de 'La Guzmán' y Mío de 'La chica dorada'.

El cantante y productor musical, contó en algunas entrevistas previas que puso una pausa a su relación amorosa con Paulina, pero a raíz de que los rumores apuntaban a que su relación con la hija de Silvia Pinal había iniciado antes de poner fin a ese amorío creó una enemistad entre ambas cantantes, quienes comenzaron a pelear por el corazón de Rubín.

A varios años de esta controversia, el intérprete de Cuando mueres por alguien estuvo como invitado en el programa digital Pinky Promise de Karla Díaz quien es integrante de JNS, ahí leyeron algunas preguntas que el público mandó, pero una de ellas puso en aprietos al esposo de Andrea Legarreta: "¿Qué canción te gusta más, Hey güera o Mío?".

El artista aclaró que ambas canciones eran increíbles incluso insinuó que por esa razón era que no podía decidirse por una de las famosas, dando entender que ambas eran muy talentosas y buenas cantantes: "Mira es que las dos están a todo dar, son a toda madre, por eso no me podía decidir, por eso surgieron las canciones". A lo que Karla le volvió a cuestionar: "¿Te sientes muy honrado de que te hayan escrito esas canciones?".

Erik Rubín, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

Sin duda soy un tipo muy afortunado, fue una etapa de mi vida increíble, son un par de personas bien padres, que además tengo la fortuna de tener una gran amistad con ellas, al borde de irme con ellas a Estados Unidos a la gira porque me invitaron. Me gusta saber que soy alguien que gana más las cosas buenas", contestó.

Por último, Erik Rubín recordó que en su etapa en Timbiriche, su compañera Paulina Rubio tuvo la osadía de tirar su ropa al excusado al terminar uno de sus conciertos debido a los rumores de su romance con Alejandra. Confesó que acudió a su camerino para cambiar su atuendo del show por uno más cómodo, pero no encontró sus prendas y al poco tiempo se dio cuenta que estaban sumergidas en el taza del baño.

Fuente: Tribuna