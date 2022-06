Se volvió hombre: Tras 28 años en Televisa y veto de 'Hoy', conductora aparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas y conductora, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa hace unos años y quedó fuera del programa Hoy, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca por un polémico motivo. Se trata de Sherlyn González, quien hace apenas unos meses impactó al volverse hombre para un reality show. La mexicana fue acusada de robo por una diseñadora, quien sostuvo que la artista se llevó unas piezas de ropa con la promesa de devolverlas y no lo hizo.

Como se recordará, Sherlyn empezó su carrera en los años 90 y durante su trayectoria artística ha estado en melodramas de Televisa como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite y Amores verdaderos. En 2020, tras unos años ausente de las telenovelas y luego de haber perdido su exclusividad en 2018, impactó al unirse al programa Hoy, de donde salió poco después en medio de rumores de que había tenido un pleito con Andrea Legarreta, pues se filtraron audios en donde presuntamente la destroza.

"Lo que quería decir es lo perra que se porta Andrea Legarreta, te juro que no tengo ni idea de qué le hice... pinc... vieja loca", mencionó Sherlyn en las grabaciones, además de presuntamente comentar que quería despedir a Legarreta, aunque ella aseguró que eran falsos y se llevaba bien con la conductora. Tras su salida, se rumoró que la habían vetado del matutino por un tiempo, hasta que volvió para promocionar su nuevo proyecto años después.

Tras participar en el reality Tu cara me suena, el primer programa creado tras la fusión entre Televisa y Univisión, en donde se transformó en hombre al vestirse del cantante colombiano Camilo, ahora Sherlyn reaparece en TV Azteca pues la diseñadora Alin Moreno la denunció públicamente ante los medios por presuntamente llevarse varias prendas de su tienda sin pagarlas, pese a que había hecho la promesa de devolverlas. Moreno expuso las conversaciones y reveló que le debe más de 17 mil pesos en prendas.

Durante su encuentro con la prensa en la CDMX, en la entrevista mostrada en la emisión de Pati Chapoy, la diseñadora comentó que optó por exhibirla públicamente ya que desde hace más de 4 meses que la artista no le había respondido los mensajes para saber qué pasó con la ropa que pidió antes de su viaje a Miami, donde cumplió con un compromiso laboral. Moreno exhibió la conversación vía Instagram y en estas se aprecia que Sherlyn es quien la contacta primero.

"Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho, me caía super bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan esto. Yo creo que es un abuso de confianza", dijo la diseñadora. "No puedo poner en tela de juicio que me la robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta. Aquí está para que vean que es su página. Ella me busca y aquí está el mensaje", compartió.

Al ser cuestionada por la cantidad que la actriz y conductora mexicana le debe, Aline detalló: "No es mucho, son de 15 a 20 mil pesos (casi mil dólares), pero no es la parte económica, se llevó también cosas de diseñadores". No obstante, tras señalarla ante los medios, en Ventaneando informaron que Sherlyn ya depositó el total de la cantidad adeudada, y además le envió una foto de la ficha de depósito a la diseñadora para comprobar que la transacción fue realizada correctamente.

