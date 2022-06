Shock en 'Hoy': Hija del 'Negro' Araiza sale del clóset y presume a su novia con impactante mensaje

Ciudad de México.- El público de Televisa se llevó tremenda sorpresa debido a que hace unos momentos el programa Hoy confirmó que una de las hijas del querido conductor Raúl 'El Negro' Araiza es parte de la comunidad LGBT+. Se trata de la hija mayor Camila Araiza, quien ya tiene 24 años y es fruto del matrimonio que tuvo el también actor con Fernanda Rodríguez, de quien se divorció en 2019.

El hijo de la primera actriz, doña Norma Herrera, tiene una excelente relación con sus dos herederas. El año pasado le cumplió un gran sueño a Camila, el cual era conocer Perú y así juntos padre e hija emprendieron un increíble viaje por el país sudamericano. Además constantemente está presumiendo lo orgulloso que está de ella, pues ya ha debutado como modelo, es influencer de las redes sociales y además una apasionada de la fotografía.

Incluso hace unos días Raúl, quien ha trabajado toda su vida en la empresa de San Ángel, le dedicó una amorosa publicación de Instagram a Camila, en la cual le expresó todo su amor y además presumió que entre ellos jamás había secretos: "¡Cada día nuestras pláticas y la confianza que nos tenemos es nuestro más grande tesoro, amor! TE AMO HIJA... #ORGULLOTOTAL", escribió 'El Negro'.

Por su parte, hace algunas horas la joven hija del presentador de Hoy aprovechó esta misma red social para hacer una gran confesión a sus más de 100 seguidores. Cami confesó sentirse muy orgullosa de la persona que es y reveló que esta era su primera vez participando en los festejos del Pride, por lo cual asistió a la Marcha por el Orgullo LGBT+ que ocurrió el pasado sábado en las calles de la CDMX.

Me siento completita y libre, amada y agradecida con txdxs las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas... ¡Ya no tengo miedo de ser YO! Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme ¡Soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo!", escribió Camila en primer lugar.