Tras amorío con su jefe en Televisa y 10 años retirada, exactriz de TV Azteca 'sale del clóset'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y vedette, quien empezó su carrera en Televisa y tuvo un intenso romance con su jefe en la televisora, regresa a la empresa para contar varias verdades y confiesa en otro programa si tuviera un amorío con otra mujer. Se trata de Niurka Marcos, llamada 'La Mujer Escándalo', quien ha trabajado en Televisa y TV Azteca, además de que hace poco fue expulsada del reality La Casa de los Famosos 2 de Telemundo, donde desató la controversia. Incluso, hasta Mhoni Vidente afirmó que saldría pronto del clóset en sus predicciones.

La actriz y bailarina inició su carrera en Televisa en 1998 y participó en telenovelas como Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé. Fue en ese tiempo que inició una relación con su jefe en Velo de Novia, el productor Juan Osorio, con quien procreó al también actor Emilio Osorio. Ambos se separaron a principios de los 2000, época en la que coincidió con el tórrido romance que tuvo con Bobby Larios y que detonó su divorcio del productor en 2003.

Juan Osorio y Niurka tienen una relación cordial

La cubana, quien también trabajó en Aventurera y TV Azteca (en telenovelas como Emperatriz, La Mujer de Judas) dejó de hacer melodramas hace 10 años pero ha seguido participando en reality shows, siempre arrasando a donde va. México Baila, Soy tu Doble y La Casa de los Famosos 2 son los últimos en los que ha estado y en este último afirmó que "vivió cosas muy horribles". Tras esta polémica, se presentó en el programa de Adela Micha en La Saga e hizo fuertes revelaciones de su orientación sexual.

Niurka en 'Salomé' con Guy Ecker y Edith González

¿Salió del clóset? Algo así, pues luego de que Adela le preguntara abiertamente si alguna vez tuvo una relación con una mujer, la controversial vedette dijo: "No, nunca he mam... un bollo pro nunca digo nunca jamás (...) a mí me gustan los hombres y las anacondas, pero si algún día... yo nunca digo nunca jamás porque un día podría amanecer con un choch... en la boca", dijo, admitiendo que no puede descartar que algún día esté con una mujer, ya que afirma que es un ser lleno de amor.

Lo que pasa es que yo vine para amar y para vivir entonces es muy difícil para mí decir nunca jamás porque amo la vida, a los seres humanos. Me encanta la energía de la gente, me encanta abrazar, besar, que me hagan reír; incluso cuando me enojo me encanta desahogar ese enojo y yo sí miento ma... con premeditación, alevosía y ventaja no como otras personas que les hace cáncer esas cosas", dijo.

Mhoni Vidente afirma en sus predicciones que Niurka 'saldrá del clóset'

La astróloga cubano-mexicana comentó a través de YouTube sus predicciones, afirmando que varias personalidades presuntamente saldrán del clóset como Gerard Piqué, Christian Nodal y Niurka, además de comentar que también ve a un futbolista mexicano, pero descartó que sea el 'Chicharito', Carlos Vela o Giovani Dos Santos: "También visualizo otro jugador de México, uno que está en el extranjero también sale del clóset (...) También muchas mujeres e hijos de artistas famosos como la hija de Angelina Jolie, Jennifer Lopez", dijo.

Niurka destapa la verdad de 'La Casa de los Famosos 2'

Por otro lado, Niurka luego se presentó en el programa Con Permiso de Unicable (propiedad de Televisa), donde reveló todo sobre su experiencia en La Casa de los Famosos 2, afirmando que las condiciones de higiene eran "pésimas", lo que verdaderamente opina sobre Laura Bozzo y su romance con Juan Vidal, ex de Cynthia Klitbo. Sobre la peruana, afirmó que es una mujer "insegura y bipolar", además de que comentó que Vidal está muy bien dotado y le mandó un contundente mensaje 'La Klitbo'.

Luego de que ella lo señalara de ser un "chichifo" que le debe dinero: "Cynthia, no te preocupes, ni le pediré dinero prestado ni le voy a prestar dinero", dijo. Y agregó: "Hicimos un romance bonito, todos lo vieron, no hay nada que ocultar (...) él está muy bien en todo, estoy muy feliz con él, me trataba como bebecita (...) yo le dije a mi mánager que le mandara mi número personal a su mánager para que cuando él salga, sepa que yo hice lo correcto. Ahí está mi número, para que te comuniques: ¿seguimos? ¿o paramos? ¿o coj... de vez en cuando? lo que tú pidas", comentó sobre su relación con el dominicano cuando salga del reality.

