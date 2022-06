Tras besarse con exactor de Televisa, Osvaldo Ríos sale de 'La Casa de los Famosos'

Miami, EU.- El actor Osvaldo Ríos, se convirtió en el séptimo eliminado del aclamado reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, luego de que en la semana se pusiera en medio de la polémica tras una serie de discusiones con su homólogo Salvador Zerboni, a quien quería ver fuera, pues incluso mandó un mensaje a sus seguidores para que votaran para que se fuera.

Luego de estar nominado junto a Rafael Nieves y Salvador, Osvaldo tendrá que irse siendo el séptimo, esto luego de que incluso la semana pasada le dio un beso, sin embargo, actualmente las cosas no estaban bien entre estos dos a tal grado de que la cámara expusieron muchas de sus discusiones frente a sus otros compañeros, quienes han estado del lado del mexicano.

Recientemente, Giuliano, el hijo mayor de Osvaldo Ríos, habló de la probable eliminación de su padre de La Casa de los Famosos, al mencionar que los integrantes de la producción ya tendrían un guion desarrollado para la competencia, esto luego de que él fuera uno de los favoritos para ganar, sin embargo, con el tiempo terminó por estar nominado.

A todos aquellos que apoyamos a mi padre en este concurso, no solamente de Puerto Rico pero en toda Latinoamérica, atención que nos tenemos que organizar. Como podemos ver, a pesar de que han hecho complot en el cuarto morado, conspiraciones o como lo quieran llamar, en contra de mmi padre ya tres veces de parte de Potro, Rafa, Zerboni y la más venenosa de todas que han estado orquestando todo esto y todavía no entiendo cómo sigue ahí, Daniella, la producción no hace nada, entonces que votar por Zerboni”, dijo.