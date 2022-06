Tras pleito con dueño de Televisa y un veto, amante desenmascara a actor y exhibe su peor cara

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien tiene casi 40 años de experiencia en las telenovelas de Televisa, hizo fuertes declaraciones sobre un exitoso actor y productor de quien fue amante durante 3 años, mientras él estaba casado con otra querida estrella de la televisión. Se trata de la guapísima actriz Arlette Pacheco, quien hace algunas horas se apoderó de la atención al hablar como nunca antes de su exesposo Raúl Vale.

La intérprete mexicana de 62 años dio una íntima entrevista a Aurora Valle para el programa Confesiones del Canal Tlnovelas en la que recordó que ella anduvo con el también cantante originario de Venezuela cuando este estaba casado con la mismísima Angélica María. Arlette admitió que cometió un error al enamorarse de un casado y dijo que incluso hasta se disculpó con la madre de Angélica Vale por esta penosa situación.

La estrella de melodramas como Canción de amor (1996), El privilegio de amar (1998-1999), La sombra del pasado (2014/15), entre otras, explicó que conoció a Raúl en un evento de la disquera a la que ambos pertenecían. Pacheco señaló que ella en un principio rechazó a este personaje al enterarse que tenía un matrimonio con doña Angélica, sin embargo, sí anduvo con él antes de que se separara definitivamente en 1989.

Cuando yo realmente empecé a andar con él, él me dijo 'Yo me estoy divorciando'", recordó.

Ella y Raúl, quien estuvo vetado de la empresa de San Ángel junto a toda su familia por un pleito con el dueño Emilio Azcárraga 'El Tigre', se casaron en una fiesta en Acapulco el 29 de octubre de 1989 y tuvieron dos hijas juntos, Nicole y Carla. Arlette comenta que ella pagó haber andado con un casado cuando Vale le vio la cara y también le puso el cuerno a ella con su corista Hanny Sáenz, quien era 31 años menor.

Esta no es la primera vez que Pacheco habla de su relación con el exitoso productor, quien falleció en 2003 a causa del cáncer de pulmón. En una ocasión la oriunda de la CDMX declaró ante las cámaras del programa Sale el Sol que se había disculpado personalmente con Angélica María por la infidelidad, pues hay que recordar que ella y su hija Angélica sufrieron mucho con el engaño, sobre todo esta ya que llegó al grado de dejarle de hablar a su padre durante 2 años.

Sí, me disculpé con ella (Angélica María), sí le dije: 'Perdóname, yo nunca te quise lastimar, me enamoré'. Ella me dijo: 'Lo entiendo, a mí me pasó lo mismo con Lourdes (la primera esposa de Vale)'", reveló entonces.