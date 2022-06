Tras veto de TV Azteca y firmar con Televisa, conductora abandona 'Hoy' y se va a nuevo programa

Ciudad de México.- Una querida conductora del programa Hoy, quien hace un tiempo confesó que habría sido vetada de TV Azteca, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans al abandonar los foros de Televisa este fin de semana y anunciar que se uniría a un nuevo proyecto. Se trata de la guapísima Tania Rincón, quien llegó a las filas de la empresa de San Ángel en 2020 y ya es una de las favoritas del público.

Como se recordará, la exreina de belleza nacida en La Piedad, Michoacán se consolidó como una de las estrellas más queridas de la televisión mexicana al haber estado durante más de 10 años en la televisora del Ajusco. No obstante en 2019 dejó en shock al decidir renunciar su participación en el matutino Venga la Alegría y meses más tarde prefirió terminar con su contrato de exclusividad en TV Azteca.

En octubre del pasado 2021 Tania se incorporó al elenco estelar del matutino de Las Estrellas, competencia directa de VLA, y el público la acogió de inmediato pues les agrada mucho por su simpatía y buen sentido del humor. En una declaración que hizo al programa La Caminera de EXA, donde ella ahora trabaja, confesó que estaba feliz siendo parte de Hoy y San Ángel y hasta declaró que sentía que ya no era grata en TV Azteca.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó.