Adiós Chapoy: Tras quedar en silla de ruedas y subir 17 kilos, villana de Televisa aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas de Televisa, quien acabó en silla de ruedas por serios problemas de salud que casi acaban con su importante carrera, aparece en redes del programa Hoy con fuertes declaraciones luego de haber estado con Pati Chapoy en TV Azteca. Se trata de la guapa Sabine Moussier, quien actualmente está al aire en Corazón de Guerrero y Abismo de Pasión, por lo que en entrevista para Las Estrellas, revela cómo terminó siendo amiga de Altaír Jarabo, su colega en ambos proyectos.

La actriz mexicana, el año pasado estuvo a punto de firmar contrato con el Ajusco y hasta se dejó ver con Pati Chapoy en el foro de Ventaneando, sin embargo, las negociaciones sobre futuros proyectos no se concretaron y Sabine volvió a la televisora de San Ángel. Moussier es de las antagonistas más odiadas de la pantalla chica, pues ha participado en telenovelas icónicas como Morir dos veces, El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Que te perdone Dios y Abismo de pasión.

Pese a que ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa, Sabine actualmente es la villana en Corazón Guerrero, producida por Salvador Mejía. Como se recordará, la actriz sufrió un grave accidente mientras grababa Abismo de pasión al caer en una alberca vacía. El percance la dejó postrada en una silla de ruedas un tiempo y se tuvo que someter a varias cirugías y terapia para poder volver a caminar, estando a poco de quedar parapléjica.

La caída de Sabine Moussier en 'Abismo de pasión'

La actriz se tuvo que alejar un tiempo de las telenovelas y hasta subió más de 17 kilos al padecer una difícil enfermedad que le provocaba fuertes dolores, la cual descubrió era la enfermedad de Lyme. Tras su regreso a las pantallas, Sabine da vida a la villana 'Victoriana Peñalver' en Corazón Guerrero, donde trabaja con Altaír Jarabo, con quien también trabajó en Abismo de pasión en el 2012, por lo que en una entrevista exclusiva para Las Estrellas compartida en el Twitter del Programa Hoy, Sabine contó cómo fue el reencuentro y cómo llegaron a ser tan buenas amigas.

"Esque nos amamos, fíjate que en esa novela (Abismo de pasión) no nos llevábamos todavía tanto, lo hemos comentado, pero después hicimos otra que fue 'Que te perdone Dios' y ahí fue donde nos empezamos a llevar más y aparte platicar más de todas nuestras cosas y ahora somos una y nos contamos todo. Nos hemos complementado increíble la verdad es que la adoro y estoy feliz de poder trabajar con ella y con todo el elenco con el que estoy trabajando", dijo sobre Altair.

Además, contó que sus dos personajes de villana ('Carmina Bouvier de Castañón' en Abismo de Pasión y 'Victoriana Peñalver' en Corazón Guerrero) en los dos melodramas actualmente al aire, son muy diferentes: "Tres horas de mí al aire porque empieza a las 2:30 pm Abismo de Pasión, termina a las 4:30 y a las 4:30 empieza Corazón Guerrero y la verdad es que hay varias cosas que conectan a los personajes pero son totalmente distintos", agregó sobre su gran trabajo en los dos proyectos.

"En las dos tiene amantes, en las dos está medio loca y hace maldades, acá veremos muchas sorpresas que van a venir", comentó sobre la telenovela protagonizada por Gonzalo García Vivanco y Alejandra Espinoza. "Me da mucho orgullo estar en estos dos proyectos porque son bien distintos", finalizó, invitando a todos a no perderse Corazón Guerrero, a la cual no le quedan muchas semanas para terminar.

