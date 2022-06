Adiós 'Hoy': Tras dejar las novelas y firmar con Televisa, actriz llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y cantante, quien ha participado en varias telenovelas de Televisa y recientemente firmó un nuevo contrato para volver a la televisión, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que la mañana de este martes 28 de junio se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría. La famosa llegó de luto a la emisión de TV Azteca y compartió una dolorosa noticia.

Se trata de la estrella mexicana Dulce, quien tuvo la oportunidad de debutar en los melodramas de la empresa de San Ángel teniendo pequeñas participaciones en producciones como Más allá del puente (1993), Soñadoras (1998-1999), Las vías del amor (2002-2003) y Muchachitas como tú (2007). Aunque ya tiene varios años sin proyecto fijo en Televisa, se dice que este año la intérprete regresa como concursante del reality El Retador.

Lamentablemente en estos momentos Dulce no está pasándola nada bien pues como se sabe hace unos días su colega y amiga Yrma Lydya fue asesinada de tres disparos a la corta edad de 21 años. La joven se encontraba en un exclusivo restaurante de la colonia del Valle de la CDMX cuando aparentemente su esposo, Jesús 'N', la acribilló y ahora él se encuentra arrestado en el Reclusorio Norte como principal sospechoso.

La mañana de este martes la intérprete de éxitos como Tu muñeca dio una entrevista al programa VLA, competencia directa del matutino Hoy, para hablar sobre este brutal feminicidio que tiene a todo el equipo de GranDiosas de luto y en una profunda tristeza: "Es triste, es indignante, es pavoroso, era una artista a la que estábamos apoyando, ella estuvo en casi toda la gira de GranDiosas", expresó Dulce.

La originaria de Matamoros, Tamaulipas, se desvivió en halagos hacia Yrma Lydya y aseguró que no tenía nada malo qué decir sobre ella pues siempre tuvieron una muy bonita relación mientras trabajaron juntas: "Recuerdo de ella su discreción, era un poquito tímida, siempre se refería a nosotros con mucho respeto". Incluso, Dulce contó que el pasado 7 de junio la cantante estuvo de visita en su propia casa junto a su madre.

Vino a mi casa, vino con su mamá, platicamos muchas horas, tuve la satisfacción de atenderla como ella quería, de darle muchos consejos, tenía hambre de éxito, por eso me puede mucho su ausencia", agregó.

Asimismo la cantante confesó que también tuvo la oportunidad de conocer al presunto feminicida de Yrma Lydya y señaló que jamás notó algo raro en su comportamiento: "Hubo una noche que cenamos y yo me senté junto a él, me dijo que quería apoyarla y que quería que lograra sus sueños, me dijo 'mira la diferencia de edades que sirva para que el día que yo me vaya ella se quede con una solidez económica'", explicó y dijo que solo escuchó "buenos deseos" del abogado de 79 años.

Ya para finalizar, la guapísima intérprete de 66 años volvió a resaltar que sigue incrédula ante la muerte de Yrma Lydya a manos de su esposo e hizo una súplica para que ya se frenen los feminicidios: "La verdad es que eso me hace estar más sorprendida y ese terror que ella pudo haber vivido no me lo puedo imaginar y solo le pido a Dios que no se vuelva a repetir nunca con nadie", añadió conmovida.

Fuente: Tribuna