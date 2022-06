Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y veto de Televisa, famoso actor los traiciona y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras salir del clóset hace más de 15 años en la cúspide de su carrera artística, un famoso actor y cantante aparece en Ventaneando y se une a Pati Chapoy tras despotricar contra Televisa por no haberlo apoyado cuando decidió sincerarse sobre su orientación sexual. Se trata de Christian Chávez, exRBD, quien en la Marcha LGBTQ celebrada en la CDMX este fin de semana, recordó cuando él fue coronado en este evento hace 10 años.

Cabe recordar que tras su debut en la televisora de San Ángel en Clase 406 (2002) y Rebelde (2004), en donde no solo protagonizó sino que formó el grupo musical RBD que se volvió un fenómeno mundial, se publicaron unas fotos de Chávez casándose con un hombre en Canadá, por lo que él decidió salir del clóset públicamente. No obstante, a quien no le pareció una buena idea fue a Televisa, pues el cantante reveló hace unos días que la empresa quería desmentir la noticia y le dijeron que se le cerrarían las puertas y ya no tendría papeles porque nadie le creería al interpretar a un hombre heterosexual.

Tras ese mal trago, y luego de estar como invitado en el programa Hoy y participar por última vez en el melodrama Like en 2018, ahora dio una entrevista exclusiva para el programa de Pati Chapoy, en donde dijo: "¡No, imagínate!, ya ahorita creo que lo menos importante es tu sexualidad, creo que ese es el mensaje más bonito, pero creo que tenemos que seguir luchando por los derechos de las personas trans, porque no solamente son los gays, las lesbianas, los bisexuales, las personas trans creo que son las personas que más han sufrido durante los años, y les tenemos que poner toda la atención, todo el colectivo", declaró.

Además, se refirió por primera vez al pleito legal que mantuvo con su expareja Maico Kemper, quien lo denunció ante las autoridades por el delito de violencia familiar equiparada en mayo de 2020. Sin hablar mucho al respecto del proceso legal, el artista se limitó a decir que esto le ha ayudado a crecer: "Cada tropiezo, cada caída, pues te hace más fuerte ¿no?, y la verdad es que al final valoras las personas que están contigo, que están alrededor de ti, y creo que el tiempo siempre habla de las cosas".

Y agregó: "Y digo, uno nunca se acostumbra a los mandrakes, pero al final es algo que así pasa". De la misma manera, el intérprete se refirió a las personas que lo criticaron: "Pues ¿qué te digo?, pega mucho, y la forma en la que yo fui visto de muchas personas que me señalaron, pues sí es duro, yo no quise nunca hablar de nada porque aprendí también del pasado, que no funciona de nada hablar, si yo me siento a hablar con algún periodista lo único que pasa es que del otro lado empieza más, entonces hay que de pronto callar, y dejar que el tiempo pase".

Por otra parte, al recordar a sus excompañeras de RBD, Anahí y Dulce María, quienes volvieron a los escenarios en las últimas semanas (Anahí con Karol G en la CDMX y Dulce en los 2000's Pop Tour), el artista externó su felicidad porque las dos regresaron a la música tras mucho tiempo de ausencia: "Me parece maravilloso, la verdad, se me hace maravilloso que haya regresado, creo que ella es una artistaza que todo mundo extraña, y lo de Dulce también me parece maravilloso", dijo.

Yo la verdad es que esto fue una cosa especial, y ahorita ya empiezo una serie por Star+", manifestó sobre sus futuros planes laborales.

