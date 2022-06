Adiós Televisa: Tras duro despido, exconductor de 'VLA' pierde su trabajo y 'vuelve' a TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien la semana pasada se quedó sin trabajo y salió del aire, podría estar a punto de regresar a las filas de TV Azteca luego de casi 6 años fuera y haber hablado pestes de su exjefe. Este personaje formó parte de uno de los elencos más entrañables del programa Venga la Alegría hasta que en 2016 decidió renunciar al matutino para irse a trabajar a la competencia.

Se trata del también modelo y locutor de radio Carlos Arenas, quien prácticamente formó su carrera en la televisora del Ajusco hasta que abandonó sus filas para llegar a la cadena Imagen TV como conductor estelar del matutino Sale el Sol. Pero como se sabe, el mexicano perdió su lugar en esta emisión desde la semana pasada pues la producción hizo ajustes en el elenco y lo renovó completamente.

Actualmente esta producción matutina es conducida por Paulina Mercado, Lisset, Mónica Noguera y Juan Soler, entre otros. Arenas y Carlos Quirarte fueron los únicos despedidos para esta nueva etapa y debido a su gran trabajo a lo largo de estos años, les organizaron una emotiva despedida para agradecerles por su entrega y profesionalismo durante el pasado lunes 20 de junio, que fue su último día de trabajo.

Gracias, gracias, gracias... Es algo increíble, fue un proyecto que les puedo decir que entró un Carlos Arenas y sale otro. Hay mucha banda que ya no está aquí con nosotros, pero me encanta agradecer... Gracias por haberme echado le ojo y haber logrado hacer esto... Aprendí a ser mucho más humilde, a tener un corazón mucho más blando y eso no lo había aprendido en ningún programa. Hicimos un gran trabajo, un gran equipo y no lo voy a volver a vivir nunca más", dijo Arenas tras 5 años al aire en Sale el Sol.

Y aunque muchos pensaron que Carlos tendría posibilidades de recibir una oferta para llegar a las filas de Televisa por primera vez, reportan que en realidad volvería a pedir trabajo en TV Azteca. De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, el conductor de 44 años grabará un programa muestra producido por Andrés Tovar y juntos venderán este proyecto a los ejecutivos de la televisora del Ajusco.

Sin embargo, Kaffie recordó que para Arenas no será nada fácil volver a TV Azteca debido a que tiene a dos grandes enemigos allá. Primero su exnovia Vanessa Claudio, quien es una de las favoritas de la empresa pues actualmente se mantiene al aire en el programa Al Extremo y además en el reality La Academia. La puertorriqueña ha contado en reiteradas ocasiones que vivió un infierno cuando fue pareja de este conductor, pues presuntamente era celoso y posesivo.

La toxicidad era mucha, yo lo he dicho bastantes veces. Si estaba loco, se despertaba y decía: 'sé que me vas hacer algo hoy' y te dejaba de hablar, me celaba del viento… era de que me tenía que poner short debajo de la falda, no podía… era tóxico", declaró en el programa Pinky Promise.