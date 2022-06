Adiós Televisa: Tras pisar la cárcel, galán de novelas acaba desempleado, en la ruina y divorciado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que a principios de mayo reportaran que el actor de Televisa Pablo Lyle, quien actualmente está bajo prisión domiciliaria por homicidio involuntario y en espera de su juicio, se estaría divorciando de su esposa Ana Araujo tras más de 10 años juntos, ahora es ella quien confirma el divorcio en medio de rumores que apuntan a que andaría con el exfutbolista y comentarista de TUDN, Marc Crosas.

El mes pasado, Chisme No Like reportó que la sinaloense presuntamente fue captada con Crosas en Puerto Vallarta, Jalisco y en otros restaurantes de la CDMX, lo que desató especulaciones de un romance entre ambos y que ella ya estaba separada de Lyle. Como se recordará, el protagonista de telenovelas como Por siempre mi amor, Verano de amor, La sombra del pasado, Corazón que miente y Mi adorable maldición, fue acusado de homicidio involuntario en 2019 luego de la muerte de un hombre por un golpe que le propinó.

En marzo del 2019, el histrión mexicano se involucró en un accidente vial en Miami que terminó en la muerte del cubano de 63 años Juan Ricardo Hernández, quien falleció luego de que el actor le diera un puñetazo que terminó siendo fatal, pues al caerse se golpeó en la cabeza. Desde entonces, Lyle permanece bajo arresto domiciliario en Florida y el juicio ha sido pospuesto en varias ocasiones. Hace unos días, ella habló con medios respecto a su supuesto divorcio y dijo que todo lo que querían saber lo sabrían a escuchar su podcast.

Ahora sale a la luz sus declaraciones en su proyecto My Wellness Friend con José López, donde según varios medios, oficialmente se refiere a Lyle como su exesposo. En un episodio del podcast, Araujo abrió su corazón y reveló que no la ha pasado nada fácil luego de que su pareja fuera arraigada en Estados Unidos tras el incidente ocurrido en 2019. La emprendedora contó lo difícil que ha sido volverse jefa de familia.

Yo era de que, en las fiestas, feliz de que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, yo feliz de estar atrás, y que él fuera el sociable", comentó Ana Araujo.

"De repente ser yo la que está a cargo de la gente, la que tiene que dar la cara, resolver las cosas, le huía muchas veces a eso (...) Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté y tuve malas experiencias, me metí en problemas, perdí amistades por querer solucionarles los problemas y entendí que no podemos ser salvadores de nadie", se sinceró.

Y agregó: "Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y te quedas como cabeza de familia. No queda de otra más que chambearle y se me han abierto las puertas a trabajar y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas y sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona". Cabe mencionar que Ana comentó que tiene una relación buena con el actor, pues hasta lo felicitó en el Día del Padre y afirmó tener contacto diario por sus hijos.

Por otro lado, Marc Crosas, el supuesto nuevo novio de la ex de Lyle, fue abordado por reporteros en el aeropuerto de la CDMX para que revelara si anda o no con la sinaloense. Al preguntarle por ella y su supuesto romance en un video publicado en Venga la Alegría de TV Azteca, el exfutbolista solo respondió: "¿No (quiero) hablar de qué?, es que yo no me dedico a esto, cuidado". Hasta ahora se desconoce si ambos sí tienen una relación, pues ninguno lo ha confirmado.

Aunque pisó la cárcel hace unas semanas, Lyle pagó una fianza y sigue bajo arresto domiciliario, sin embargo, el periodista Javier Ceriani de Chisme No Like reportó que el actor lo habría violado al ser captado trabajando en una cafetería debido a que tenía problemas económicos al no poder trabajar. De acuerdo con información del periodista argentino el actor sí recibió un sueldo a cambio de sus servicios, lo que violaría en su totalidad las órdenes impuestas por el juez, ya que autoridades de Estados Unidos le prohibieron trabajar al negarle el permiso que él solicitó. Hasta ahora se desconoce qué pasará luego de hacerse público esto.

