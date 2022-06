Adiós TV Azteca: Ahogada en llanto, Rubí confiesa que quisiera dejar 'La Academia 20 años'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, rompió en llanto hace algunas horas durante la revisión de conciertos de La Academia 20 años y confesó ante las cámaras de TV Azteca que ya no se siente cómoda en el reality y que le hubiera gustado haber sido eliminada el pasado fin de semana. Con total honestidad, la cantante admitió que no sabía qué hace dentro del concurso pues no ve avances en su actuación.

El pasado domingo 26 de junio la joven de 21 años de edad se presentó en el escenario de La Academia interpretando el tema La misma luna y se llevó severas críticas de todo el panel de críticos. Tanto Lolita Cortés como Horacio Villalobos y Arturo López Gavito mencionaron que no entendían porqué ella seguía dentro del reality, mientras que Ana Bárbara fue un poco más suave y destacó lo que sí había hecho bien.

Al finalizar el concierto, Rubí lamentó que ella no hubiera sido la eliminada de la noche y que en su lugar Mariana Logue haya tenido que quedar fuera del exitoso concurso de canto por minoría de votos: "Y la neta hubiera preferido irme yo a que se hubiera ido Mariana, porque Mariana lo hizo bien y yo sí la regué. Por Dios que hubiera preferido irme yo, te lo juro", dijo la originaria de San Luis Potosí en el dormitorio de mujeres.

Ya durante la tarde de ayer lunes 27 de junio el director de La Academia 20 años Alexander Acha y los maestros revisaron su interpretación y ella acabó rompiendo en llanto al hablar de todos los errores que cometió frente a las cámaras y micrófonos del Ajusco: "No me siento ya cómoda aquí... no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo y no sé qué hago aquí", dijo muy conmovida y entre lágrimas.

Aunque Rubí dio a entender en varias ocasiones que ya no quería seguir adelante porque no se creía capaz de triunfar en La Academia y sus maestros, así como compañeros y también Alexander Acha le hicieron ver que sí tiene posibilidades de seguir avanzando. Finalmente sí lograron convencer a la quinceañera potosina para que no renunciara a La Academia, como lo hizo la semana pasada su compañero Emilio.

No me voy a rendir porque soy capaz y porque soy fuerte", expresó Ibarra mientras le aplaudían.

