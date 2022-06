Adiós TV Azteca: Tras hundir a Andrea Legarreta en Televisa, 'amante' de Erik Rubín llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una amante del pasado del esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín, aparece en el programa Hoy de Televisa luego de que ella peleara por el amor del exTimbiriche con otra famosa cantante. Se trata de Paulina Rubio, quien tuvo un intenso romance con Rubín durante su juventud y con quien él le fue infiel a Alejandra Guzmán. Cabe recordar que las dos estuvieron enemistadas durante mucho tiempo, en parte por ese triángulo amoroso, pero se reconciliaron para hacer el 'Perrísimas Tour 2022'.

La hija de la primera actriz Susana Dosamantes reapareció el año pasado luego de unos años alejada de los reflectores y primero estuvo en TV Azteca con Pati Chapoy, a quien le dio una entrevista exclusiva pese a que fue vetada hace unos años por haber participado en La Voz... México cuando se transmitía en Televisa. También estuvo en Venga la Alegría y luego debutó en el programa Hoy, donde se vio frente a frente con Legarreta, actual esposa de Rubín.

Usuarios de inmediato notaron la incomodidad y la tensión entre 'La Chica Dorada' y la conductora del matutino, aunque esta última aseguró que ella no lo percibió así. El presunto desaire causó mucha polémica y la visita dio mucho de qué hablar, sobre todo después de que Erik confesara que Paulina y Alejandra hasta lo habían invitado a su gira pero finalmente no pudo ir. Tras esta controversia, ahora la intérprete Ni una sola palabra reaparece en el matutino pero por otro motivo.

Tras ser criticada en el pasado por presuntamente abusar del bótox y arreglitos y lucir extremadamente delgada, Rubio ahora recibe un duro golpe de otra expareja: su exesposo y padre de su hijo, el español Nicolás Colate, quien acaparó titulares por el lanzamiento de su libro Colate, por Nicolás, en el que cuenta aspectos de su vida y su relación con 'La Chica Dorada', afirmando que su padre le advirtió que la mexicana "le arruinaría la vida".

Digo algunas cosas que no sabían pero ella sí, pero el libro no va sobre ella y nuestra relación pero evidentemente hay una parte importante, es un poco protagonista de la segunda parte y de la parte más oscura y difícil de mi vida", dijo.

El español agregó que su relación se limita a correos electrónicos: "Nuestra relación se limita a e-mails, casi de forma legal. Ella siempre tiene que tener a alguien que cobrar, como digo yo, con alguien así es imposible tener una buena relación. Ella alguna vez que ha querido algo concreto me ha llamado y lo ha conseguido". También habló de lo que le dijo su padre, quien no fue a su boda al enterarse que se casaría con Paulina.

"Cuando nos despedimos ese día que estaba con mis hermanos y con él me dijo: 'esta chica te va a arruinar la vida' y no solo tenía razón, una parte de mi vida". Por su parte, la grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal del empresario y determinó que es un "oportunista" y se "muere por hablar de Paulina Rubio", mientras que el reportero de Hoy Sebastián Reséndiz agregó que siempre se colgó de la fama de la mexicana.

También añadió que "su único mérito en la farándula es casarse con Paulina Rubio y tener un hijo", además de que recalcó que "no tiene talento", pues "no cantas, no bailas, no actúas, no tienes talento para estar en la farándula, solo para lucrar con Paulina porque no me digas que regalarás el libro", le dijo directamente. Finalmente, también despotricó contra el español por lanzar el libro hablando de su ex cuando la cantante atraviesa por un difícil momento ya que su madre Susana Dosamantes padece cáncer.

