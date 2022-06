Adiós 'VLA': Tras 13 años en TV Azteca, dejan sin trabajo a conductor y acaba de indigente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conductor de Venga la Alegría acabó durmiendo en la calle como indigente luego de ser despedido del matutino de TV Azteca la semana pasada para exigir que le devolvieran su trabajo. Se trata de Joss de Los Destrampados, quien el pasado viernes fue expulsado del reality de baile ¡Quiero bailar! por su mal desempeño y la producción lo traicionó al reemplazarlo con su hermano Oskarín, quien participó en Soy famoso, ¡sácame de aquí!.

Luego de que el payaso y su pareja en el reality, Melanny, recibieran duras críticas tras bailar la canción Dembow de Danny Ocean, Joss fue expulsado del matutino y la producción optó por reemplazarlo con su hermano Oskarín, lo que desató una pelea entre ellos. La menor solo quedó confundida por la situación pues solo despidieron a Joss y no a ella. El público arremetió contra el programa por hacer esto y al parecer Joss también estaba muy molesto, pues hasta comenzó una huelga a las afueras de la televisora.

Me voy a quedar a dormir aquí afuera de las instalaciones de TV Azteca. No se me hace justo que le hayan sacado de ¡Quiero Bailar! y que Oskarín este en mi lugar. No me voy a mover de aquí", dice Joss.

Este martes 28 de junio, Joss comenzó una huelga desde muy temprana hora, pasando la noche en la calle afuera de las instalaciones del Ajusco. El conductor solo traía consigo una cobija y un letrero que decía: "Bailar es mi sueño, quiero una oportunidad". El payasito pasó frío y hambre durante toda la noche que pasó ahí, hasta que pudo entrar al foro en mal estado y aún envuelto en la cobija para exigir a la producción que le regresen su lugar pues afirma que quiere continuar en la competencia.

Tras terminar la presentación de Oskarín y Melanny, Joss irrumpió en el foro y sostuvo que quería volver pues su despido había sido muy injusto: "Tengo mucho frío todavía, no he podido dormir. Me llevaron al juez cívico por una cuestión administrativa (...) Quiero pedir la oportunidad de bailar de nuevo. Melanny, yo quiero que me des una oportunidad de bailar, estoy en contra de que me hayan sacado", dijo manifestando que fue muy injusta la salida.

El comediante pidió que sacaran a Martín Farfán y también sugirió que si no puede bailar de nuevo con su antigua pareja, lo pongan con la pareja de Érika González, quien sufrió una lesión este martes, sin embargo, él no quiere, por lo que Joss insiste a Melanny. Oskarín y él se empiezan a hacer de palabras, pues su hermano no quiere que regrese, hasta que le sugiere que baile con la mamá de Melanny, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana Cinthia González, por lo que ella acepta y le sacan brillo a la pista. ¿Será que podrá regresar al matutino?

Fuente: Tribuna