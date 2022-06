¿Confirma embarazo? Belinda llega a 'Hoy' y revela la razón por la que casi se desmaya en concierto

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa cantante Belinda dio una entrevista exclusiva al programa Hoy por primera vez desde que terminó su relación sentimental con Christian Nodal y dejó en shock a los televidentes con sus declaraciones. La estrella pop nacida en España fue cuestionada sobre porqué estuvo a punto de desmayarse durante un concierto en Monterrey, pues los rumores de un supuesto embarazo se expandieron como pólvora.

Como se recordará, la exestrella infantil de telenovelas de Televisa y el cantante nacido en Caborca, Sonora, dieron fin a su compromiso matrimonial desde inicios de febrero y aunque en un principio prefirieron no dar muchos detalles de su ruptura, fue él quien reveló la razón. El intérprete de Adiós amor y Ya no somos ni seremos declaró que el amor se acabó cuando él dejó de ayudar económicamente a Beli.

Luego de estas fuertes declaraciones en su contra, la guapísima actriz y cantante prefirió estar alejada de los medios y se refugió un par de meses en su país natal. No obstante, el pasado viernes aterrizó en tierras mexicanas debido a que participaría en el festival Machaca Fest 2022 en Monterrey, Nuevo León. Lamentablemente el sábado, que fue su presentación musical, Belinda presentó malestares en el escenario y estuvo a punto del desmayo.

Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor", expresó y reposó un rato para no empeorar.