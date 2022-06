Destrozan a Pedro Sola tras lanzar mordaz crítica a las nuevas generaciones: "No la ching..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los 26 años que ha aparecido en Ventaneando, Pedrito Sola ha acumulado una gran cantidad de momentos que han sido cuestionados por el público y es que, la gran mayoría de usuarios de Internet (en México) pueden recordar el momento en el que el presentador debía anunciar una marca de mayonesa y terminó por recomendar a la competencia de dicha empresa, así como la vez que hizo gestos desagradables después de probar una cerveza sin alcohol, misma que estaba promocionando.

Sin embargo, las anécdotas del compañero de Pati Chapoy y Linet Puente no se detienen únicamente en la televisión, ya que, en otras ocasiones ha sido duramente criticado por los internautas debido a los tuits que llega a compartir, mismos que, en ocasiones, pueden ser considerados como ofensivos para muchos de sus seguidores en la aplicación del pájaro azul. Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada de este lunes, 28 de junio, en horas de la mañana.

Resulta ser que el presentador de programa de espectáculos de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, publicó un tuit en el que recordaba al icónico Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri, quien era un afamado compositor y cantante que tuvo gran éxito en las emisiones radiales de la XEW en la década de 1930, mismo que logró conquistar al público infantil con canciones como 'El ratón vaquero', 'Caminito de la escuela', 'Cochinitos dormilones' o 'La Muñeca Fea'.

En este contexto, el presentador de 75 años, rememoró que el 'Grillo Cantor' tenía entre su repertorio canciones como el 'Negrito Sandía' o 'La Negrita Cucurumbé', hecho que lo llevó a afirmar que en "estos tiempos" la sociedad estaría condenando a Cri-Cri por este tipo de canciones, asegurando que, en la actualidad todo debía ser "políticamente correcto":

En esta época 'Cri Cri' estaría purgando cadena perpetua por haber compuesto canciones como 'Negrito Sandía' o 'La Negrita Cucurumbé', ya todo es 'políticamente correcto'

Como era de esperarse, esta declaración causó reacción entre sus seguidores, quienes no dudaron en señalar al compañero de Daniel Bisogno por comparar lo que ocurría entre las décadas de 1930 a 1945 con la actualidad, ya que, su publicación se llenó con comentarios como: "Es que también usted no mam..., el 'Negrito Sandía' es profundamente racista, no la ching... señor Sola", "Es más simple, Pedro: Simplemente no hubiese compuesto esas canciones porque el contexto es diferente", "Viejo mam... El mundo no es el mismo que hace 100 años".

También hubo otros usuarios que utilizaron la ironía para mofarse de la declaración de Pedrito, tal y como ocurrió con estos comentarios: "Qué buenos tiempos los de antes, donde los LGBTQ+ estaban en los clósets y no la tele, ¿verdad?", "Sí caray... Como se extrañan esos tiempos donde se podían mofar de las minorías sin repercusión alguna", entre otros comentarios.

