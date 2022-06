Divorciada y enferma: Tras unirse a TV Azteca, reportan a querida actriz de Televisa con cáncer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz de Televisa, quien hace 11 años se divorció y asegura no querer volver casarse, tiene a todos sus admiradores y fans en incertidumbre debido a que este martes 28 de junio la revista TVNotas sacó en su portada que la habrían diagnosticado con cáncer por segunda ocasión. Hace unos años la también exvillana de TV Azteca estuvo al borde de la muerte por cáncer en un ovario.

Se trata de la reconocida mexicana Rebecca Jones, quien inició su carrera en las telenovelas con la empresa de San Ángel cuando le permitieron aparecer en El amor nunca muere y luego se unió a otras exitosas producciones como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal, hasta que en 1999 decidió cambiarse a las filas de la televisora del Ajusco donde permaneció por trabajando por unos años.

Fuente: Internet

En su nueva casa la exesposa del primer actor Alejandro Camacho, participó en los melodramas La vida en el espejo, El país de las mujeres y Las Malcriadas, posteriormente se cambió a Telemundo para participar en la serie Señora Acero. No obstante, en 2010 volvió a Televisa como parte del elenco de la novela Para volver a amar y en 2015 participó en Que te perdone Dios, mientras que el año pasado apareció en ¿Te acuerdas de mí?.

Lamentablemente ahora Rebecca está apoderándose de la atención de los medios de comunicación no por su trabajo en la actuación, sino porque TVNotas reportó que nuevamente está luchando contra el cáncer. Un supuesto amigo de la también estrella de cine y teatro confesó ante este medio de los espectáculos que incluso ya volvió a su tratamiento de quimioterapias para ganar otra vez su batalla contra esta enfermedad.

Como se recordará, en el pasado 2018 fue la primera vez que 'La Jones' fue diagnosticada con cáncer de ovario y aunque estuvo delicada, logró salir adelante. Lastimosamente sus médicos le habrían detectado una recurrencia y de inmediato le habrían recomendado tomar un tratamiento para comenzar a luchar a tiempo: "Todo iba marchando bien, pero por desgracia, hace unas semanas recibió una fuerte noticia".

Fuente: Internet

Solo sé que en un ovario, pero no sé en cuál. La otra vez fue en el izquierdo y ella nos dijo que le hicieron una cirugía, pero no detalló si le quitaron solo la parte mala o todo. Si se lo hubieran extirpado, sería en el derecho, pero no estoy seguro", añadió el informante.

En esta ocasión la villana de las telenovelas habría sido diagnosticada con un cáncer no tan agresivo como el de la primera vez, no obstante, reportan que su hijo Max "está deshecho". Asimismo, el amigo de Rebecca mencionó que su exesposo Alejandro Camacho está al pendiente de su situación pero resaltó que entre ellos no existe la mejor de las relaciones luego de su dolorosa separación.

Está haciendo su vida normal, pues confía en que ahora no es tan fuerte el cáncer y llevará sus quimios de una manera menos agresiva", reportaron pero hasta el momento la actriz no ha confirmado esta información.

Fuente: Tribuna