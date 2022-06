Divorciado y sin un peso: Tras hundir a Legarreta en 'Hoy', galán de Televisa se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exgalán de telenovelas, quien tras protagonizar melodramas en Televisa desde finales de los 80, estuvo en el programa Hoy y este año firmó contrato con TV Azteca, busca reconciliarse con sus hijos tras desheredarlos luego de su divorcio. Se trata de Alfredo Adame, quien luego de ser vetado acabó sin trabajo y sin un peso, sin embargo, ahora aparece en Ventaneando y habla en exclusiva de cómo ha intentado retomar la relación con su hijo luego de haberse distanciado.

Tas protagonizar melodramas en Televisa como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia, Adame acabó vetado de la televisora, divorciado, sin empleo y sin un peso, ya que afirmó hace unos meses que no tenía cómo pagarle a Diana Golden, su exesposa, tras perder la demanda que interpuso en su contra. Este no ha sido el único pleito del exconductor del programa Hoy, pues tras dejar el matutino, se le fue encima a Andrea Legarreta, a quien le lanzó duros ataques.

Adame y María Sorté en 'Más allá del puente' (1993)

El actor la llamó "la primera dama de Televisa", la acusó de ser infiel y de despedir gente en Televisa. Por este motivo, el presentador estaría vetado del programa Hoy y había sido castigado por años en la televisora, pero el año pasado regresó y participó en algunos programas. Ahora que se refugió en TV Azteca, donde participó y ganó en el reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, Adame nuevamente da de qué hablar tras su ruptura de Magaly Chávez.

Alfredo Adame y Andrea Legarreta en 'Hoy'

En entrevista exclusiva para Ventaneando, Adame reveló porqué este fin de semana no tuvo un acercamiento con su hijo Sebastián si los dos acudieron a la Marcha LGBTQ realizada en la CDMX. El actor se sinceró y dijo: "No va a ser el momento y te diré por qué. Él puso como condición que no quiere cámaras, prensa y lugares públicos. Si se acerca y me saluda con todo gusto lo abrazaré como mi hijo que es, le diré te quiero y se acabó. Si no nos vemos, no pasa nada y ya. Está de parte de ellos”, comentó.

Hace unos días ya había intentado reunirse con su hijo en un restaurante, pero este no acudió ya que se enteró que iría la prensa. Al respecto, Adame dijo: "El lunes antepasado le puse: 'Sebastián, si quieren que nos veamos vamos a ir a un restaurante a festejar el Día del Padre, sin reclamos, sin rencores, sin nada... nos damos un abrazo y un beso, nos decimos que nos queremos y ya'. No me contestó y al día de hoy no me ha contestado, ya está de parte de ellos el acercamiento, yo estoy abierto".

Además, compartió cómo reaccionó a que su hijo Sebastián le confesara que es gay: "El día que me lo dijo, se me salieron dos lágrimas y le dije: 'Te amo, Sebastián, te quiero, te respeto, te adoro y te apoyo. Al primero que te falte al respeto le rompo la ma...'. Esa fue mi posición desde siempre, yo nací en un mundo diverso y respeté esa diversidad", añadió. "Sebastián te quiero, te amo, por favor acércate en la marcha y nos damos un abrazo y ya luego hablamos si eso lo que quieres hacer", le dijo a su hijo ante las cámaras antes de concluir la entrevista.

