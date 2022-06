¿Fue infiel? Eduin Caz envía fuerte mensaje y confirma si está separado de su esposa Daisy Anahy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Eduin Caz, quien es vocalista del exitoso Grupo Firme, no ha dejado de estar en medio de la polémica debido a que hace unos días comenzaron a surgir rumores de una nueva presunta infidelidad a su esposa Daisy Anahy, con quien tiene casi 7 años casada. Personas cercanas a ella aseguraron que se estaban separando y que en esta ocasión la ruptura era definitiva.

El intérprete de canciones como El Tóxico, En tu perra vida y Ya supérame ha mantenido una relación sentimental con la joven empresaria desde que la conoció hace 12 años cuando ambos aún eran adolescentes. Se sabe que estaban en la misma escuela, el Cetis 58 de Baja California, cuando comenzaron a ser novios y fue en 2015 cuando decidieron dar el gran paso y contrajeron matrimonio.

Fuente: Instagram @anahydpg

Al poco tiempo de casarse Eduin y Anahy tuvieron a su primer hijo llamado Gerardo y en plena pandemia nació su hija Geraldine. A finales del año pasado 2021 el originario de Culiacán, Sinaloa, se enfrentó a un fuerte escándalo debido a que una mujer llamada Stephanie Hernández exhibió que había estado con él durante 2019, luego de una presentación que tuvo con Grupo Firme en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Y no solo eso, pues la joven compartió a través de TikTok un video en el que aparece en la cama con Caz y destapó que su hermano había sido cómplice para este encuentro. Tras varios días en polémica, el cantante de 27 años salió a admitir que sí le había puesto el cuerno a su esposa, pero aseguró que ella ya estaba enterada y que esta situación no había afectado en lo absoluto a su sólido matrimonio.

Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: 'No, no te voy a dar dinero'... Preferí enseñárselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad", explicó Eduin en su momento.

Fuente: Instagram @anahydpg

No obstante, en días pasados nuevamente surgió el rumor de que Caz ahora sí estaba separado de Daisy, pues presuntamente esta no le aguantó otra infidelidad. El creador de contenido 'Rey Tocino' señaló que era sumamente cercano a ella y dijo que tenía permiso para revelar esta ruptura: "No pudieron sobrellevar la relación, ya sea también por falta de tiempo o por problemas que arrastraron. Lo tomaron con madurez", explicó el influencer.

Luego de que saliera a la luz esta situación, Eduin y su esposa se mantuvieron totalmente herméticos e incluso dejaron de subir contenido a sus redes sociales. No obstante, la mañana de este martes 28 de junio el cantante decidió romper el silencio y publicó un fuerte mensaje mediante sus historias de Instagram en el cual negó que se esté separando de la madre de sus dos hijos como todos creyeron.

Creo que antes de inventar puras pend... deberían de investigar bien las cosas... ni me dejaron, ni la dejé y tampoco tengo una amante", escribió el vocalista de Grupo Firme.

Fuente: Instagram @eduincaz

Fuente: Tribuna e Instagram @eduincaz