Golpe a 'Zague': Tras 16 años en Televisa, Paola Rojas pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Tras 16 años trabajando en las filas de Televisa y un duro divorcio que provocó controversia, una famosa conductora aparece en Ventaneando de TV Azteca con su nuevo galán. Se trata de Paola Rojas, quien a varios años de su divorcio del exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague', revela en exclusiva para el programa de Pati Chapoy que se está dando otra oportunidad en el amor con un hombre argentino llamado Marcelo Imposti.

La presentadora de Al Aire con Paola Rojas y Netas Divinas no pudo escapar de la prensa luego de que fuera captada con el arquitecto en el aeropuerto de la CDMX. Cabe recordar que Paola había salido con Imposti desde 2019 tras concretarse su separación de 'Zague' luego de que él le fuera infiel y se filtraran fotos íntimas que envió a otra mujer durante el Mundial de Rusia 2018. Aunque se dijo que ambos habían terminado, el romance ahora va viento en popa.

'Zague' y Paola Rojas

A pesar de que la periodista es muy hermética con su vida amorosa, en esta ocasión no le quedó más que admitir que está muy feliz con su relación actual y ante las primeras preguntas de la periodista del programa Ventaneando sobre el tema, Paola dijo entre risas: "Qué observadora persona eres". Posteriormente, Rojas confesó que se encuentra viviendo un gran momento: "Estoy bien, estoy muy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, estoy muy contenta. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente".

Al respecto del motivo de su viaje, la comunicadora manifestó que en esta ocasión tomaría un descanso breve pero muy bien acompañada, para luego salir de vacaciones con sus dos hijos: "Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos, por lo pronto ahora me voy un fin de semana... no tan solita".

Paola Rojas y su galán argentino, Marcelo Imposti

También habló de las secuelas que le dejó el Covid-19: "Me costó recuperarme físicamente. Pasaron muchos meses y no podía entrenar como solía. He tenido que cortar mi entrenamiento en dos porque lo que corría y nadaba... digo, ya casi estoy de vuelta, pero me costó muchísimo trabajo. Se me cayó el pelo en su momento, pero ya por fortuna está de vuelta", agregó la conductora, quien ya no contaría con contrato de exclusividad en San Ángel y por eso pudo aparecer en la competencia sin problemas.

Recientemente, Paola Rojas habló de su relación con 'Zague', señalando que se había casado con el exfutbolista debido a que estaba perdidamente enamorada y que esperaba que su relación duraría para toda la vida; sin embargo, señaló que cuando se separó, sí se le rompió el corazón, pero tampoco quedó destruida pues siempre ha tenido amor propio y fortaleza que la ha ayudado a salir adelante.

Fui muy feliz esos años, pero cuando entonces eso se rompe sí se rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, o sea, yo estoy completa y restaurada, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra", dijo en 'Netas Divinas'.

