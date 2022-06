Luto en 'Hoy': Asesinan a estrella de Televisa y estremecen sus últimas palabras antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el feminicidio de la joven actriz y cantante Yrma Lydya de 21 años, quien se presentó en programas de Televisa como Fiesta Mexicana, Reventón Musical, La Cantina del Tunco y programas especiales de fin de año, su madre rompe el silencio en el programa Hoy, donde conductores se visten de luto tras tu trágico asesinato, presuntamente manos de su pareja sentimental, el abogado Jesús 'N' de 79 años de edad.

El feminicidio ocurrió la noche del pasado jueves en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, de la CDMX. De acuerdo con versiones de testigos, ella y el sujeto discutieron y él presuntamente le disparó en tres ocasiones -dos en el tórax y una en la cabeza- arrebatándole la vida. Posteriormente fue detenido cuando intentaba retirarse del lugar con su chofer, sin embargo, niega haberla asesinado luego de dar varias versiones al respecto.

Yrma Lydya y Jesús 'N

De acuerdo con reportes, la pareja se había divorciado luego de que Yrma Lydya lo denunciara por violencia doméstica, sin embargo, se volvieron a casar tiempo después tras una reconciliación. El sujeto presuntamente ejercía violencia verbal, física y sexual contra la joven artista de regional mexicano, cuyos sueños quedaron truncados para siempre. Este lunes se realizó el funeral en un panteón capitalino, donde se reunieron familiares y seres queridos para darle el último adiós con una misa de cuerpo presente y luego preceder a la sepultura.

Su madre María Jiménez, devastada, se pronunció ante las cámaras del programa Hoy de Televisa y exigió justicia por el crimen, reiterando que la muerte de su hija no puede quedar impune: "Quiero justicia para mi hija, que no quede impune esto ni para todas las mujeres que han sido lastimadas". Y agregó: "Ella cantaba, tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones", dijo y recordó las últimas palabras de la joven de 21 años: "Que me amaba y que me quería, y ya es todo", reveló al borde del llanto.

"Ella es un ángel ahora, está volando y cantando. Era maravillosa, talentosa, tenía todo por hacer en la vida, una niña buena", comentó. "Quería ser grande, tenía muchos sueños por hacer, ella nació para eso, era mi orgullo", finalizó la madre, mientras que Sandra Montoya tocó algunas melodías con violín para despedir a su amiga y declaró que ahora se debe juzgar al asesino, sea quién sea: "Yo creo que en donde tienen que enfocarse es en la persona que la asesinó, sea quién sea, yo no estoy señalando a nadie".

Sea quien sea es irse contra el asesino", dijo tajante, mientras que conductores como Arath de la Torre, Galilea Montijo y Andrea Legarreta lamentaron su feminicidio y exigieron que no quede impune.

Fuente: Tribuna