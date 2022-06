A pocos meses de casarse, Marimar Vega destapa que hay cosas que extraña hacer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de febrero, la hija de Gonzalo Vega hizo suspirar a más de uno, en la farándula, después de compartir las fotografías de su lujosa boda, en Acapulco, a la cual acudió Martha Higareda, entre otras figuras del espectáculo; sin embargo a cuatro meses de este romántico acontecimiento, la hermana de Zuria Vega reveló que hay cosas que extraña hacer... ¿será que hay problemas en el paraíso?

Durante los últimos días de febrero, la celebridad de TV Azteca se vistió con un bello vestido color rosa y se casó con Jerónimo Rodríguez, quien sí bien no es actor, sí pertenece al mundo artístico, ya que está especializado en el cine y la fotografía, hecho del que suele hacer gala a través de su cuenta de Instagram, donde comparte su trabajo. Cabe señalar que en algunas imágenes se puede ver a Marimar, a quien nombró como su 'musa'.

Por su parte, Marimar Vega se ha mostrado sumamente enamorada de su esposo, esto pese a las críticas de algunas personas del público, quienes no ven físicamente atractivo a Jerónimo, hecho por el que la prensa ya cuestionó a la actriz, quien aseguró ser ignorante ante esta situación y afirmó que, de ser cierto, se trata de algo "malo", debido a que ninguno de ellos conoce a su esposo y no saben cómo es él en realidad, por lo que no, la pareja no tiene problemas en absoluto... entonces, ¿qué extraña hacer, la celebridad?

Después de su matrimonio con Jerónimo, la actriz tuvo que viajar a Colombia a realizar un proyecto junto a Fabiola Guajardo y otros actores, tras ello se ha mantenido ocupada, por lo que ha dejado de viajar y hacer yoga, esto según información brindada por la propia actriz de Cecilia, De Brutas, Nada, El juego de las llaves, Silvana sin lana y Las trampas del deseo, a través de su cuenta oficial de Instagram, pero esta actividad deportiva no es lo único que añora, ya que, también ha dejado de viajar, cosa que hacía con frecuencia.

Extraño mucho viajar y hacer yoga. Así que aquí un poquito de mis dos pasiones juntas", declaró la actriz, quien no se resistió a compartir algunas fotografías de sus viajes

Marimar Vega extraña hacer yoga y viajar

