Tensión en Telemundo: Niurka explota en vivo en 'La Casa de los Famosos' y hasta destroza a Sandarti

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de ayer lunes 27 de junio la famosa actriz y bailarina Niurka Marcos regresó a La Casa de los Famosos luego de ser la quinta eliminada de esta segunda temporada y volvió a hacer fuertes declaraciones en contra de la producción de Telemundo pero ahora en plena transmisión en vivo. Sí, la llamada 'Mujer escándalo' acusó a todos, incluso a los conductores, de hacer un complot en su contra.

Héctor Sandarti y Jimena Gallego le dieron la bienvenida a 'Mamá Niu' con mucha calidez, sin embargo, ella sigue insistiendo en que estaban en contra suya y los acusa de haber armado una supuesta campaña negra en su contra: "No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos", dijo Niurka para marcar su raya.

Tanto Sandarti como Jimena trataron de pedirle a la madre de Emilio Osorio y Romina Marcos que se calmara y desmintieron el presunto complot en su contra, sin embargo, ella era tajante y no le importaba estar al aire: "Hablaste muy feo de mí, así que no sea hipócrita", le dijo a Gallego. Sí, a la guapísima mujer de 54 años no le importó estar completamente al aire en la cadena estadounidense para darles con todo y dejarlos mal parados ante la audiencia.

Fiel a su polémico estilo para hablar, la exesposa del productor Juan Osorio encaró a los conductores para preguntarles porqué quitan la transmisión en YouTube de La Casa de los Famosos tanto tiempo y los acusó de tener a sus artistas favoritos concursando: "No es veneno, pero mis bebés Niu me dicen pregúntales, porqué hay demasiados espacios que no aparecen en el 24/7... lo manipulan, deberían de dejar ver a la audiencia todo el tiempo".

Asimismo, Niurka citó lo dicho por la periodista Martha Figueroa sobre que el polémico actor Salvador Zerboni había salido de 'La Casa' y que lo habían visto en los pasillos de Televisa. Además la 'Aventurera' más famosa les reclamó por haber editado los videos para que todo el público la odiara y les dijo que no le parecía justo que solo mostraron las polémicas que ella tuvo dentro del reality y no lo bueno que hizo por el 'Cuarto Azul'.

No hay favoritismos, en esta casa nadie sale porque es un formato", dijo contundentemente.

Fuente: Internet

Fuente: Tribuna e Instagram @niurka.oficial