Tras 17 años en TV Azteca y firmar con Televisa, polémica actriz estaría al borde de la separación

Ciudad de México.- La revista TVNotas sacó a la luz este martes 28 de junio que una polémica actriz, quien formó parte de las filas de TV Azteca alrededor de 17 años y luego se cambió a Televisa, podría estar enfrentando una severa crisis en su matrimonio la cual la tendría al borde de la separación. Presuntamente la famosa se dio cuenta de los supuestos malos tratos de su pareja, a quien conoció en 2020.

Se trata de la guapísima María Fernanda Quiroz, simplemente conocida como Ferka, quien hace un par de años hizo su debut en la televisora de San Ángel al ser contratada para formar parte de la primer temporada del reality Guerreros 2020 donde conoció a su actual pareja Christian Estrada con quien se convirtió en madre por primera vez. La pareja tiene un hijo que nació el pasado mes de agosto del 2021.

La estrella mexicana de 35 años estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral de TV Azteca (Cefat) y su debut en los melodramas ocurrió en 2006 cuando actuó en Montecristo, posteriormente apareció en varias telenovelas como Se busca un hombre (2007), Pasión morena (2009), Quererte así (2012), Destino (2013) y la última fue Las Bravo (2014). Asimismo, fue concursante del reality La Isla.

Tras llevarse una tremenda decepción amorosa con su exnovio, el actor Diego de Erice, Ferka encontró el amor al unirse a Televisa para Guerreros 2020 pues el flechazo entre ella y Estrada se dio de inmediato. A casi un año de relación sentimental la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo y meses más tarde se unieron como pareja al reality de Canal 5 Inseparables: Amor al límite.

No obstante, se dice que su participación en este concurso de amor lamentablemente desgastó su romance y ahora estarían al borde de la separación. Una supuesta amiga de Quiroz dio una entrevista anónima a la mencionada revista de espectáculos en la que contó detalles de esta crisis y aseguró que todo se debe a los supuestos malos tratos que Christian le da a la mamá de su hijo Leonel en Inseparables.

Conozco a mi amiga y sé que está pasando por un proceso complicado... Christian tiene estos arranques desde que mi amiga lo conoció pero desde que comenzó el programa, los han juzgado de falsos, de mentirosos; a él lo tachan de patán, de poco hombre, y a ella le han dicho que por qué lo aguanta, que por qué está con él si la trata muy mal", aseguró.

Presuntamente Ferka "está abriendo los ojos" y se está dando cuenta de que el exnovio de Frida Sofía no sería la mejor persona para tener a su lado: "Desde que inició la transmisión del programa, ellos andan un tanto raros; te podría decir que están pasando una crisis como pareja". No obstante, señalan que la actriz nacida en la CDMX trataría de aparentar que todo está bien y que no hay ningún problema entre ella y Estrada.

Se dice que hubo pleitos más fuertes y que incluso, una noche no durmieron juntos, pero que ella pidió que no saliera esa parte... tengo entendido que han cancelado entrevistas o visitas a programas, porque no quieren ser juzgados o que le pregunten por qué aguantó tantas cosas y malos tratos de él", añadió.

Cabe resaltar que hasta el momento María Fernanda no ha hecho ningún comentario respecto a esta publicación, sin embargo, 'El Sina' ya rompió el silencio a través de sus redes sociales. El modelo y exfutbolista mexicano publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece riendo a carcajadas y lo acompañó con el siguiente mensaje: "Yo enterándome de un chisme en una revista... no mam... ya ni saben qué inventar".

