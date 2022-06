Tras perder exclusividad en Televisa y un divorcio, galán de novelas llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien cuenta con más de 40 años de carrera en Televisa y lamentablemente ya no tiene exclusividad en la empresa, reapareció hace algunos momentos en el foro del programa Hoy y dio un fuerte golpe al rating del matutino de la competencia Venga la Alegría de TV Azteca. El famoso hace apenas unos días confirmó que se estaba separando de su esposa.

Se trata del histrión mexicano Arturo Peniche, quien la semana pasada confirmó que se encontraba soltero y que su separación con Gaby Ortiz era toda una realidad. El actor que debutó en los melodramas de San Ángel en 1982 con Chispita declaró que aunque aún no estaba divorciado, pronto iniciaría con los trámites luego de haber compartido más de 38 años al lado de la madre de sus hijas, Brandon y Khiabet Peniche.

El querido intérprete de novelas como Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré confesó también que no estaba interesado en volver a buscar una nueva pareja, señalando que para él el amor llega solo: "Yo pienso que el amor no se busca, el amor llega, pienso que puede llegar por cualquier lugar, entonces no hay que buscarlo, él solito va a llegar", dijo ante las cámaras de Hoy.

Tras hacer estas fuertes declaraciones ante las cámaras y micrófonos del matutino de Las Estrellas, la mañana de este martes 28 de junio Arturo reapareció en el programa pues fue invitado especial. En primer lugar el también exactor de TV Azteca, quien participó en el melodrama Las Malcriadas tras perder su exclusividad en 2017, acompañó al elenco de Hoy en la sala para promocionar el concierto que ofrecerá en un par de semanas más.

Conversando con Andrea Legarreta, Tania Rincón y Paul Stanley, el histrión de 60 años habló sobre el sueño que cumplió al incursionar en la música, pues él siempre había mostrado deseos de cantar e incluso, hasta deleitó a los televidentes cantando completamente en vivo acompañado de un piano. Arturo tomó el micrófono para interpretar la canción Que lo nuestro se quede nuestro de Carlos Rivera.

Asimismo, el queridísimo intérprete originario de la Ciudad de México demostró sus dotes culinarios y condujo otra vez la sección de La cocina de Hoy, pues anteriormente la producción del matutino ya lo había invitado a cocinar en vivo. En esta ocasión el patriarca de la dinastía Peniche estuvo en la cocina para preparar una deliciosa pasta con ayuda de los conductores Galilea Montijo y Arath de la Torre.

