Tras 'traición' a Televisa y salir del clóset, actor estalla contra la prensa: "No conocen la ética"

Ciudad de México.- Después de haber logrado una trayectoria de más de 28 años en Televisa, este querido actor y comediante no pudo contenerse más y estalló en contra de los miembros de la prensa, a quienes tachó de ser "poco profesionales", después de que se difundiera la información de su supuesto rechazo de una 'bioserie' a la que había hecho casting desde hace algunos meses atrás. Como era de esperarse, el histrión, notablemente enojado, salió a desmentir dicha información.

Se trata de Eduardo España, el comediante que saltó a la fama después de participar en producciones como Otro Rollo, La Güereja y Algo Más, Derbez en Cuando y Vecinos. Resulta ser que, en días pasados, el comediante habría traicionado a Televisa, tras dar una entrevista al programa de espectáculos, Venga la Alegría, el cual es competencia directa de Hoy, pero 'Lalo' no participó como él mismo, sino que se encontraba caracterizado como su personaje 'Doña Margara Francisca', así que respondió a todas las preguntas como sí fuera ella.

Eduardo España tiene una trayectoria de 28 años en Televisa

Un hecho que llamó la atención de la prensa en general, fue que el personaje aseguró que su 'sobrino' (manera en la que se refiere a sí mismo cuando da vida a este papel) le habría dado carpetazo a sus sueño de interpretar a 'Chespirito' en la bioserie que se está preparando sobre su vida, destacando que se encuentra enfocado en otros proyectos, como por ejemplo la producción de una nueva telenovela, misma que mencionó en sus redes sociales semanas atrás, de la cual no ha dado muchos detalles.

En este contexto, muchos medios de comunicación comenzaron a replicar la noticia, asegurando que Eduardo España saldría de Televisa y dando por hecho que el actor del Hotel de los Sueños y Para Volver a Amar había sido rechazado de la historia de Roberto Gómez Bolaños. Como era de esperarse, esta serie de noticias llegaron directamente a 'Lalo' quien se mostró molesto a través de su cuenta oficial de Twitter, donde despotricó en contra de la prensa.

Ni dejo Televisa, ni me 'rechazaron' de la bioserie de 'Chespirito', ni dije que no quiero saber nada de esa producción. Ya da hueva dar entrevistas porque hay muy pocos profesionales en prensa de espectáculos. La mayoría quieren vender amarillismo. Vergonzoso. Ni escribir saben", declaró el comediante

'Lalo' España despotrica contra la prensa

Previo a esto, Lalo España exhibió al medio AM Noticias, en donde se da por sentado que había sido 'rechazado' de la serie de 'Chespirito', por lo que arremetió en contra de los portales que replicaron dicha noticia asegurando que la prensa de la farándula no "tiene ética": "De verdad abunda la prensa de espectáculos chafa. No conocen la ética, estamos muy jodidos en ese rubro. Muchos 'periodistas de espectáculos' no ven el trabajo de nadie, pero son buenos para escribir columnas y poner palabras en nuestra boca. FALSO", sentenció el histrión.

Eduardo España exhibe al medio 'AM'

Lalo España sale del clóset

El intérprete de 'Germán Martínez' salió del clóset hace 10 años, cuando su gran amor, Ranferi Aguilar se encontraba en agonía derivado de una neumonía mal cuidada. Sí bien, el comediante ya había notificado de sus preferencias a sus familiares desde el 98 (cuando tenía 26 años) el resto del mundo ignoraba este hecho, por lo que cuando vio a su pareja a las puertas de la muerte decidió hacer pública la premisa.

