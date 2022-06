Adiós 'Hoy': Tras renunciar a TV Azteca y sin exclusividad, exconductor de 'VLA' vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien renunció a TV Azteca y abandonó Venga la Alegría luego de 4 años en las filas de la empresa para volver a Televisa, revela que tiene un nuevo proyecto en puerta luego de terminar su más reciente telenovela y haber visitado como invitado el programa Hoy. Se trata de Brandon Peniche, quien decidió volver a sus 'orígenes' al regresar a los melodramas en San Ángel y poner una pausa a su carrera como conductor. ¿Se une al matutino Hoy?

Como se recordará, Brandon debutó en Televisa en el 2009 en Verano de amor y luego actuó en melodramas como Niña de mi corazón, Ni contigo ni sin ti, Un refugio para el amor, Corazón indomable, La malquerida, Que te perdone Dios, A que no me dejas y Un camino hacia el destino, sin embargo, en 2017 perdió su contrato de exclusividad y decidió buscar trabajo en el Ajusco.

A su llegada a la televisora de Ricardo Salinas Pliego se presentó en el foro de varios programas como Ventaneando con Pati Chapoy y condujo en algunos especiales, hasta que lo contrataron para unirse de fijo al elenco de Venga la Alegría, donde estuvo tres años con el elenco conformado por Laura G, Anette Cuburu, 'El Capi' Pérez, Kristal Silva, Patricio Borghetti, entre otros. No obstante, en 2021 impactó a todos al anunciar que regresaría a Televisa para protagonizar su primera telenovela, Contigo Sí, la cual terminó hace un tiempo.

Este martes, en entrevista para el reportero de espectáculos Edén Dorantes a las afueras de Televisa, Brandon reveló todo sobre sus futuros planes laborales luego de que hace unos meses se rumorara que lo buscaban de TV Azteca para el reality Soy famoso, ¡sácame de aquí! y él negara que volvería. ¿Se podría unir a Hoy? No, pues como él ya lo dejó claro en el pasado, quiere seguir explorando su faceta como actor y ya no como conductor, pero sí podría integrarse a una nueva telenovela.

Ya voy a hacer pruebas y si Dios quiere volveremos a los foros", fueron las primeras palabras del actor, quien dijo estar muy ilusionado de volver a trabajar.

Como se recordará, el hijo del primer actor Arturo Peniche protagonizó Contigo Sí junto a Danilo Carrera y Alejandra Robles Gil, melodrama producido por Nacho Sada y el cual terminaron de grabar hace ya tres meses (y ya salió del aire), por lo que ha estado ese tiempo alejado de los foros: "Estoy bien emocionado y bien contento. Apenas me hablaron el viernes y hoy vine, a las 2:30 tengo (las pruebas)", compartió el también presentador.

Al ser cuestionado sobre si podría ser un antagonista el personaje para el que haría pruebas en la historia, de la cual no reveló el nombre ni el productor, Brandon comentó que en realidad sería para otro perfil, muy probablemente el galán: "Sé que no es para el villano pero está padre, siempre trato de ser lo más multifacético posible y no estancarme para que la gente tampoco se aburra", finalizó, dejando entrever que podría ser el próximo protagonista en una nueva telenovela de Televisa luego de dejar la conducción.

