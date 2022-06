Adiós Televisa: Tras veto de TV Azteca, conductora rompe en llanto y renuncia a 'Hoy' por dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras varios problemas de salud, una polémica actriz y cantante, quien se unió al programa Hoy de Televisa este año luego de haber estado durante 18 años en TV Azteca y acabar vetada de La Academia, renuncia al matutino entre lágrimas y despotrica contra los jueces de Las Estrellas Bailan en Hoy. Se trata de Toñita Salazar, quien a través de un video en sus redes sociales, anunció que deja la competencia y explica sus razones luego de romper en llanto.

Tras sufrir varias lesiones y crisis de ansiedad durante su participación en el reality de baile, en donde primero tuvo como pareja Chao y ahora está con Jorge Losa, la llamada 'Negra de Oro' explotó tras su presentación del lunes y este miércoles 29 de junio decidió abandonar las instalaciones de Televisa San Ángel muy molesta. A través de un video que colocó en Instagram, la exacadémica rompió en llanto y anunció que decidió abandonar el matutino pues está "harta" de que no reconozcan su esfuerzo.

"He decidido retirarme del reality show, ando lastimada... ando adolorida y por más que te rompas y hagas las cosas pues no les parece entonces sinceramente agradezco mucho pero ya, ya exploté, ya me tengo que ir creo que es lo mejor para mí", dijo desde el estacionamiento. "Agradezco a todos los que votaron por mí y por Jorge. No es de cobardes irse en este momento, más bien dicho viendo las críticas te das cuenta que nosotros con dolor y con todo hicimos las cargadas, no nos rajamos y aún así no les parece así que para qué continuar en un concurso donde no notan tu esfuerzo ni dolor ni nada".

La también actriz afirmó que "no vale la pena" estar lastimada y "chin... el cuerpo" ya que comentó que no ven su esfuerzo, aunque agradeció a la producción y a sus compañeros: "pido una disculpa por retirarme así pero para qué jod... más el cuerpo si los jueces no ven y dicen que uno no le echa ganas", dijo antes de romper en llanto. "Estoy muy molesta, cansada, agotada, me duele un pu... la ingle, el cuello, el hombro y aún así vengo a ensayo, hago las pin... cosas", agregó entre lágrimas. La exacadémica afirmó que prefiere que otra pareja se quede en su lugar y lamentó haber dejado a su pareja de baile Jorge Losa.

"No me gusta abandonar las cosas pero prefiero eso a estarme lastimando. Ya me están afectando los comentarios, las críticas y yo no soy de palo, soy una persona que siento, que es trabajadora pero hoy ya, desde el lunes con todo lo que me dijeron, me da un ataque de ansiedad, vengo y bailo, hago las pu... cosas y aún así no tengo que demostrar nada. No soy la gran bailarina. La gente dice 'es que no baila nada', no pen... sí bailo, porque si no no hiciera un 8 o un 9 (..) ya me cansé, no es berrinche, es impotencia".

Me retiro porque ya no aguanto el dolor, ya me harté y necesitaba una gota que derramara el vaso. Ya me voy a calmar y me voy a mi casa, lamento mucho la situación y dejar tiradas las cosas pero yo no tengo que demostrar que soy bailarina, yo canto, soy intérprete", dijo tajante.

Finalmente, visiblemente molesta y alterada, la artista mexicana mandó un mensaje a sus detractores, contra los que arremetió hasta con insultos. Reiteró que no está bien en este momento y que pese a amenazas y a que no es su área el baile, ella siempre siguió adelante: "Siempre me he levantado, me han dicho que me mate y me asesine y sigo de pie, me han jod... estando en depresión y he salido a bailar con un ataque de ansiedad, yo sí pude. No permitiré que ningún pen... me falte al respeto, de peores me he levantado".

