Adiós 'Ventaneando': Tras veto de ejecutivos, Chapoy confirma que Bisogno queda fuera de TV Azteca

Ciudad de México.- Tras roces con varios ejecutivos en TV Azteca y luego de estar a punto de perder su trabajo varias veces, Pati Chapoy confirma a través de Twitter que el conductor Daniel Bisogno abandonó Ventaneando luego de 25 años y exhibe el motivo. Cabe mencionar que desde el pasado lunes que el polémico presentador no se presenta a cuadro, dejando a fanáticos y usuarios en redes preguntándose dónde estará y si volverá al programa.

Cada vez que Bisogno se ausenta de la emisión de espectáculos, surgen rumores de que podría haber sido despedido de la televisora del Ajusco. Y es que también se ha rumorado que podría irse a la competencia Televisa luego de tantas diferencias con los directivos de su empresa. Como se recordará, en 2020 el conductor fue castigado por órdenes de ejecutivos y lo vetaron un tiempo de Ventaneando. Tiempo después, Pati confesó que sí querían despedirlo, pero ella intercedió por él y no ocurrió.

El presentador ya no contaría con contrato de exclusividad en Azteca, pues incluso varias fuentes reportaron entonces que presuntamente estaba "rogando por una oportunidad" en Televisa, ya que temía quedarse sin ingresos. Así lo dijo Martha Figueroa, conductora del programa Hoy, en Con Permiso: "Tan ya sintió Daniel que le darán cuello, ya empezó a pedir chamba en Televisa". Para suerte de Bisogno, se quedó en la empresa luego de que hubiera un cambio en directivos tras la muerte de Alberto Ciurana.

Pati no se había pronunciado al respecto luego de la ausencia de Daniel y este martes le respondió a un usuario de redes sociales, quien preguntó si dónde estaba 'El Muñe', ya que afirmó que ella y sus conocidos que ven el programa lo extrañaban. La periodista, y jefa del controversial comunicador, no dudó en aclarar que Bisogno se ausentó no por algún castigo, sino porque se fue de vacaciones. Y así él mismo lo confirmó con unas fotografías muy tiernas junto a su hija Micaela en un avión. "Te cuento, @DaniBisogno anda de vacaciones", informó Pati en Twitter.

El conductor regresará muy pronto a los foros de Ventaneando, donde se ha vuelto de los conductores más emblemáticos por sus mordaces críticas y comentarios sin filtro, que pese a que algunas veces le causan problemas, otros provocan que sea de los favoritos del público. Por otro lado, Pati sí lamentó que una excolega, quien estuvo varios años en Ventaneando, también tuviera que abandonar TV Azteca. Se trata de Mónica Garza, quien dio positivo a Covid-19 y se encuentra recuperándose en casa, por lo que le mandó un sentido mensaje.

