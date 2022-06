Cambios en Televisa: Tras quedar vetada de TV Azteca, confirman que Tania Rincón sale de 'Hoy'

Ciudad de México.- Reportan extraoficialmente que la conductora Tania Rincón podría tener los días contados dentro del programa Hoy pues se avecinarían fuertes cambios en Televisa. Como se recordará, la también modelo de 35 años llegó a esta empresa en 2020 luego de haber trabajado más de una década en TV Azteca y según sus propias palabras, ahora podría estar vetada del Ajusco.

La guapísima mujer nacida en La Piedad, Michoacán, sorprendió a todos sus seguidores al cambiarse a las filas de Televisa primero para conducir Guerreros 2020 y ahora formando parte del elenco del matutino de Las Estrellas, pues había trabajado toda su carrera en la competencia. Tania durante más de 8 años formó parte del programa Venga la Alegría y siempre fue una de las favoritas del público.

No obstante, la exreina de belleza decidió renunciar a su contrato de exclusividad en TV Azteca pues ya no estaba contenta con las labores que desempeñaba en esta televisora. En una vieja entrevista que dio al programa de radio La Caminera, donde actualmente es conductora, 'La Rincón' contó que a su parecer, los ejecutivos del Ajusco ya habrían interpuesto un veto en su contra tras traicionarlos uniéndose a San Ángel.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", declaró en su momento.