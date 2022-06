Coco Levy, hijo de Talina Fernández, se defiende y afirma que denuncia de Danna Ponce es calumnia

Ciudad de México.- El pasado lunes 27 de junio la joven actriz Danna Ponce, quien es egresada del CEA de Televisa, denunció públicamente que había sido víctima de abuso por parte del reconocido productor Jorge 'Coco' Levy, quien es hijo de doña Talina Fernández. Hace unos momentos él ya rompió el silencio y reapareció para negar estas delicadas acusaciones, asegurando que se trata de una calumnia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Danna publicó un par de videos en los que relata que el hermano de la fallecida actriz Mariana Levy la tocó indebidamente cuando acudió a su oficina, ubicada en una reconocida productora de cine, en busca de cumplir sus sueños de alcanzar la fama. La joven explicó que tuvo miedo de denunciar por miedo a que su carrera quedara truncada, pero tomó el valor y decidió hablar.

Y no me importa si me quedo sin trabajo y me cierran las puertas productores o en televisoras por alzar la voz. No me importa si mi camino será más difícil por señalar a quien abusó de mí".

Y no solo ha sido Ponce quien ha salido a contar su mala experiencia con 'Coco', pues otras dos mujeres también confirmaron que sufrieron abuso de este importante personaje. Una joven de nombre María Fernanda Tosky aseguró haber vivido la misma experiencia de violencia sexual y también Viridiana Soria, quien refiere ser psicóloga y coaching deportivo, dijo que su retiro de la actuación se debe a una pésima experiencia con el productor.

Ante estos fuertes señalamientos y luego de que Danna confirmara que ya había levantado la denuncia correspondiente ante las autoridades de la CDMX, asegurando que quería ver al productor de cine "en la cárcel", ahora él rompe el silencio y sale a defenderse. Mediante un video que difundió en las redes sociales, 'Coco' señaló que las acusaciones que hay en su contra son una calumnia y adelantó que tomará acciones legales.

Soy Coco Levy y cómo saben, quienes me conocen, siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas. Siempre me he conducido con respeto y dignidad, como me enseñó mi mamá y cómo yo he enseñado a mis hijas", señaló el productor.