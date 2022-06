"Hay que tener talento" dice Christian Nodal a Bad Bunny tras dejar pleito con J Balvin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, uno de los cantantes tan talentosos como controversiales es Christian Nodal quien luego de terminar su compromiso con Belinda, se ha mantenido en el ojo del huracán, no solo por sus radicales cambios de look, sino también por los presuntos romances que ha tenido tras dejar a la rubia de ojos verdes y hasta las peleas con otros miembros de la comunidad musical, como fue el caso del colombiano J Balvin a quien incluso le dedicó una canción como hiciera Resiente.

Tras dejar este escándalo atrás, el sonorense ahora decidió arremeter contra el reggetonero Bad Bunny, todo luego de la entrevista que el intérprete de Botella tras botella concediera al medio Rolling Stone a que ya había revelado, en el pasado trató de atentar contar su vida, declaraciones que parecieran ser solo el preámbulo de más dichos que lo mantuvieran en polémica y hasta lo llevaran a ser tendencia en redes sociales.

Todo comenzó cuando Nodal se pronunció sobre la evolución de la música, la cual aseguró es cíclica pues mientras un tema de pronto es con tintes de regional, de pronto el pop acapara la radio, dando paso al reggaetón y luego volver al inicio, por lo que aseguró "es muy bonito mantener las culturas, mantener siempre nuestra esencia, nuestra raíz. El regional es un tema, es un género muy bello que tiene letras increíbles".

Si bien Christian Nodal ha conquistado al mundo con el regional mexicano, su actual aspecto va más inclinado al género urbano, de ahí que se crea que su talento lo podría llevar a colaborar con artistas de este rubro, aspecto que lo llevó a reconocer todo el trabajo que hay detrás de cada una de las grabaciones que se llevan los rankings de preferencia, tópico que de inmediato lo remitió al cantante Bad Bunny señalando que, hasta para cantar "pendej… hay que tener talento", lo que reformó parafraseando el tema Safera.

"Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendej… y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo", remarcó el sonorense.

El cantante de 23 años, quien también ha sobresalido por su capacidad para componer temas que han conquistado a los escuchas, manifestó la importancia de prestarle atención necesaria a los encargados de escribirlas más que a aquellos que interpretan temas sin sentido de lo cual puntualizó, no se sentiría orgulloso de interpretar en una arena llena donde miles de personas cantan al unísono.

"Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso", finalizó.

A modo de remate, Christian Nodal dejó claro que sus declaraciones para esta famosa revista musical no se empeñaban en acabar con la carrera del músico que además ha incursionado en las luchas, sino que va más por resaltar a la audiencia la importancia de también tener temas con mensajes positivos y no solo aquellos que no te dejan nada relevante aunque si bien reconoció que hay música para todo tipo, lamentó que los temas como los del 'Conejo malo' sean los que más sobresalgan en la industria.

