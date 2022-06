La dieron por muerta: Tras 19 años vetada de Televisa y quedar viuda, actriz reaparece en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una entrañable y talentosa actriz, quien tiene casi 20 años vetada de Televisa por un fuerte problema legal y el año pasado fuera dada por muerta luego de que se dijera que tenía Covid-19, reaparece en TV Azteca y da importante noticia. Se trata de María Antonieta de las Nieves, recordada por su icónico personaje 'La Chilindrina' en El Chavo del 8 y Chespirito, quien se sinceró sobre su estado de salud y el acuerdo al que llegó con Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido 'Chespirito'.

Como se recordará, la actriz debutó con su personaje en el Canal de Las Estrellas en 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos. A casi 9 años de que ganara un juicio contra Televisa y Roberto Gómez Bolaños luego de la demanda que ambos interpusieron en su contra en 2001 por uso indebido del personaje que le dio fama en toda Latinoamérica, la artista sigue vetada. Por este conflicto, tuvo fuertes diferencias con el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández.

Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que 'La Chilindrina' no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó, y ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo", dijo en su momento.

'La Chilindrina'

Ahora, luego de varios meses de no aparecer ante los medios y de rumores falsos de su muerte, 'La Chilindrina' confirmó ante la prensa que ha limado asperezas con Roberto Gómez Fernández y hasta confirmó que estará en la esperada bioserie del fallecido actor y productor. En entrevista con Ventaneando de TV Azteca, dijo: "Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada", comentó con una gran sonrisa.

Roberto Gómez Fernández

"Yo de aquí hasta que termine la historia de 'Chespirito' quiero seguir al aire junto con él. Sí hubo fricciones, sí hubo rupturas, pero ya se arregló todo, ya todos estamos felices y contentos y ahora quiero que estén muy a la exceptiva de lo nuevo que trae Roberto Gómez Fernández", comentó la mexicana de 71 años, dejando a todos boquiabiertos. Por otro lado, María Antonieta se vistió de luto al recordar el fallecimiento de su esposo en 2019, sin embargo, reveló que está abierta a encontrar el amor de nueva cuenta.

Definitivamente sí, porque me sentía muy mal de estar en la gira sin mi viejo, a quién agarrarle la mano todas las noches, 48 años unidos y agarrarnos la mano, cuando menos quiero yo otro que me agarre la mano", confesó.

'La Chilindrina' y su fallecido esposo

Y aunque actualmente goza de excelente salud, comentó que hace un tiempo sí estuvo delicada y hasta terminó en el hospital: "Me sentí muy mal hace un tiempo, no sabía qué tenía, una infección generalizada. Fui a dar al hospital en estados unidos. Me sacaron radiografías de todos lados y me dijeron que era la muela". Finalmente, la divertida actriz que asistió al final de la obra Vedette en el MarkeTeatro reveló que siempre quiso ser una bailarina en esa época.

"Una vez fui a ver a Olga Breeskin y me fascinó, y me regaló una boa, y dije 'es que esto lo tengo adornar con un gran vestido', y me hicieron un vestido de pedrería, y me hicieron un penacho sensacional, fui a presentarlo con Jacobo Zabludovsky a su programa de la mañana, y desde entonces yo soñaba con ser vedette, y ahora que vi a estas sensacionales vedettes, digo 'ay, Dios mío, de lo que me perdí, en lugar de haber sido 'La Chilindrina', hubiera sido la vedette de los niños'", finalizó.

