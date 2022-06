¿Lo saca del clóset? Actor de Televisa exhibe a Carlos Rivera por 'boda falsa' con Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reemplazar a Carlos Rivera en la obra José el soñador, un querido actor y cantante, quien ha estado años trabajando en Televisa y estuvo en la cárcel, hace fuerte revelación sobre la supuesta boda del exacadémico y Cynthia Rodríguez en medio de rumores de que todo habría sido falso, ya que ninguno ha confirmado la noticia. Se trata de Kalimba, quien tras trabajar con Carlos en teatro musical, rompe el silencio en redes del programa Hoy sobre ¿Lo sacó del clóset?

El exintegrante de OV7, quien empezó su carrera en la actuación en Televisa al participar en las telenovelas Carrusel de las Américas, Locura de amor y Clase 406 y en el reality ¿Quién es la máscara?, sorprendió con sus declaraciones, pues en medio de especulaciones sobre la orientación sexual del intérprete, en el Twitter del programa Hoy informaron que Kalimba sostiene que no cree que él y la exconductora de Venga la Alegría se hayan casado.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Sin embargo, no por las versiones que circulan sobre que presuntamente estaría en el clóset o que hasta sería un acuerdo publicitario, sino porque afirma que él no cree algo que solo se maneja el Internet y quo venga de la fuente principal, que son ellos. Y esque aunque son grandes amigos, afirma que él no le ha dicho nada personalmente, por lo que esperara a que sea así para verdaderamente creer que se casaron y felicitarlo. En una entrevista para el canal Delarosatv y retomada por Las Estrellas, dijo:

No, porque él no me lo ha dicho personalmente y como yo ya me acostumbré a no dejarme llevar por las noticias escritas, hasta que lo reciba de él y de una persona cercana lo felicitaré", reveló el artista al ser cuestionado sobre si ya lo felicitó.

Pese a las pistas que varios medios han reunido sobre el supuesto enlace matrimonial de Cynthia y Carlos en España, ya que difundieron fotografías de ambos en el Vaticano presuntamente recibiendo la bendición del Papa Francisco y con supuestas argollas de compromiso, además de fotografías de los dos en su "luna de miel" por Europa y África, el intérprete de Tocando fondo insistió en que continúa muy escéptico sobre la noticia: "Que aparezcas en una página importante no tiene nada de verídico (...) Eso no significa que sea real".

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera en el Vaticano

Por último, el cantante reiteró que esperará para ponerse en contacto con Carlos Rivera para poder considerarlo real, pues hasta ahora él cree que solo son inventos de la prensa y especulaciones: "No es real hasta que yo lo reciba de manera personal. Yo ya aprendí a tomar las cosas de manera directa, porque todo lo que se rumora... ¿él ha salido a decir 'me voy a casar'? No. ¿Cómo sabes si está en España si no te dijo?", le dijo al reportero y agregó: "Él no ha publicado que se va a casar entonces para mí hasta que él no lo diga no tengo que felicitar a nadie".

