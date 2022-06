No tenía para comer: Tras años en Televisa, conductor renuncia a 'Hoy' y se une a nuevo programa

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien el año pasado renunció al programa Hoy al borde de las lágrimas debido a problemas económicos, dio un duro golpe a Televisa debido a que hace algunos días se unió al matutino de la competencia pero no se trata Venga la Alegría de TV Azteca. El galán debutó en el programa Sale el Sol de Imagen TV.

Se trata del competidor de realitys Silverio Rocchi, quien empezó su carrera como futbolista profesional y se sabe que jugó en la Liga MX con el Puebla. Luego llegó a la televisora de San Ángel para participar en el Reto 4 Elementos y debido a que tuvo un gran desempeño en la competencia, la producción de Guerreros 2020 lo llamó para participar tanto en la primera como en la segunda temporada.

Asimismo, Silverio pudo participar en la competencia de baile Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy. Su primera participación fue para acompañar a Michelle Vieth luego de la renuncia de Emir Pabón y juntos lograron llegar a la gran final en medio de rumores de que estaban enamorados. Luego el exfutbolista mexicano-italiano volvió para participar en la segunda edición al lado de Sugey Ábrego.

Lamentablemente Silverio tuvo que salirse de la competencia pese a su gran desempeño y es que confesó que tenía otro proyecto fuera de Televisa donde le pagarían más. Sin temor a críticas y sin ningún tipo de pena, el famoso explicó que estaba atravesando una severa crisis financiera que lo tenía alejado de sus tres hijos y además comiendo en casa de su gran amigo, el actor Julio Camejo, pues no tenía nada de dinero.

No he cumplido con la pensión alimenticia de mis hijos completa, la cual me impide verlos. Debo mi renta... he comido y cenado en casa de Julio Camejo, que es un gran amigo que me ha echado mucho la mano y sin embargo, ustedes me ven acá dando lo mejor de mí porque así es la vida", declaró.