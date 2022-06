Pese a advertencia de Gerard Piqué, Shakira deja Barcelona con todo y sus hijos

Comparta este artículo

Madrid, España.- A casi un mes del anuncio donde se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué, ambos se mantienen en el ojo del huracán pues si bien se sabe que comparten las responsabilidades y tiempo de calidad con sus dos hijos, Sasha y Milán, el jugador del Barcelona recién regresó a su país de origen luego de haber disfrutado de Londres y Wimbledon en compañía de los niños, por lo que la intérprete de Te Felicito aprovechó para reunirse con los dos menores de edad y salir cuanto antes de la capital catalana.

Cabe destacar que medios españoles han asegurado que aunque ambos ya no viven en la misma casa, Shakira no solo busca poner más distancia con la familia del jugador al pensar en poner una barda que delimite la propiedad, sino que además ha estado contemplando la posibilidad de dejar Barcelona por completo, algo que el defensa de la escuadra blaugrana le tiene prohibido pues no se ha definido quién tendrá la custodia de los niños, de ahí que la colombiana está atada a España hasta que la situación se defina.

Pese a las advertencias del jugador, Shakira ya no se encuentra en Barcelona y llevó consigo a sus hijos, pues según lo reportó El Diario Montañés, la colombiana se encuentra en Oyambre, en Santander, región que se ha caracterizado por un intenso oleaje ideal para practicar surf, deporte que la cantante suele desempeñar y el cual ha comenzado a enseñar a sus dos hijos con quienes disfruta del verano.

La última vez que Shakira estuvo en Santander en compañía de sus hijos fue el pasado mes de septiembre, viaje que realizaron sin el jugador del Barça y del que comenzaba a especularse algún tipo de problemas en la relación; no obstante, fue hasta hace poco más de un mes que el espacio denominado Mamarazzis confirmó que ambos ya no vivían juntos, noticia que ha comenzado a rodear de rumores a ambos, en especial las supuestas relaciones que el jugador de 33 años de edad ya sostiene tras dejar a la cantante de quien se dijo, podría hasta llegar a tener una relación con Henry Cavill o Chris Evans.

