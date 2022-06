Rompe el silencio: Winona Ryder relató cómo fue su vida tras romper con el actor Johnny Depp

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- A unos días del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things, la actriz Winona Ryder quien forma parte del elenco, concedió una entrevista a la revista Bazaar en donde abordó el tema en torno a la relación que sostuvo con el actor Johnny Depp quien recientemente ganó un juicio mediático contra su exesposa, la también actriz Amber Heard, por lo que sus declaraciones han sacudido las redes sociales ya que se sinceró sobre cómo fue haber sobrellevado la ruptura.

Cabe destacar que ambos eran una de las parejas más queridas de la década de los 90, por lo que al hacer público en 1993 que ya no estaban juntos, de inmediato acapararon la atención de los medios con el objetivo de conocer qué había pasado entre ambos pues esperaban verlos llegar al altar; sin embargo, lo que respecta a la actriz de cintas como Dracula o El Joven Manos de Tijera, manifestó que este acontecimiento la llevó a descuidar su salud mental, algo que le pasaría factura años más tarde.

La actriz de 50 años de edad comparó su papel en la cinta Inocencia interrumpida con la manera en que para ella fue asimilar que su relación había terminado, pues dijo, se sentía tal cual se mostró en pantalla en donde dio vida a un paciente de una institución mental al grado de cuestionarse sobre si estaba dispuesta a seguirse tratando como lo hacía su personaje ya que así era como se sentía a pesar de haber pasado varios años de la ruptura, pues la cinta es de 1999.

“Simplemente no me estaba cuidando”, declaró la actriz.

Matrimonio con Amber Heard

Al ser cuestionada sobre la relación que su expareja, con la cual duró cuatro años, había tenido con la co-protagonista de Aquaman, Winona aseguró que si bien ella no estuvo presente o bien conviviendo con ellos, el comportamiento que Heard aseguró había tenido el actor de 59 años con ella no era para nada cierto, pues para ella Johnny Depp era "un amor ferozmente profundo que no sé si volveré a tener".

"Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, desde mi experiencia, que fue muy diferente, estaba absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones en su contra", mencionó la actriz.

Hasta ahora, Johnny Depp no se ha pronunciado por las declaraciones ni de Amber Heard o de Winona Ryder, pues el actor está preparando la salida de un disco con el músico Jeff Beck, al tiempo que anunció una gira con la agrupación Hollywood Vampires; sin embargo, la entrevista que la actriz recientemente ofreció, refuerza las declaraciones que la modelo Kate Moss hizo en la corte a favor de su exnovio.

