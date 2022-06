Se volvió mujer: Tras retiro de las novelas y unirse a 'Hoy', conductor sale del clóset en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien empezó su carrera conduciendo en Televisa Monterrey y luego en varias telenovelas juveniles en la televisora, regresa a la empresa de San Ángel con un importante objetivo: revelar cómo fue su salida del clóset a dos años de comprometerse con su novio. Durante este mes del Orgullo LGBTQ+, Roberto Carlo revela cómo supo que era gay y cómo vivió su proceso en una sociedad en la que aún hay rechazo y tabúes al hablar de la orientación sexual.

Como se recordará, Carlo participó en melodramas como Rebelde y Atrévete a Soñar, sin embargo, dejó las telenovelas para dedicarse de lleno a la conducción uniéndose al matutino de Imagen TV, Sale el Sol. Tras su despido en plena pandemia, y luego de haber estado como invitado en el programa Hoy, el conductor ha continuado activo en la televisión y ha alzado la voz por derechos de la comunidad LGBTQ+ en un intento de dar más visibilidad a aquellos que luchan día a día y temen expresar su verdadero yo ante el mundo.

Tras transformarse en mujer cuando condujo el popular reality show La Más Draga (en donde lució irreconocible y espectacular como 'Mami Ro', ahora Roberto Carlo vuelve a la televisora de San Ángel a varios años de salir del clóset públicamente y a dos de haberse comprometido con su pareja, Rubén Kuri. En el programa especial llamado Yo Soy, transmitido por Unicable, el originario de Monterrey, Nuevo León compartió un poco de su historia.

"Desde muy niño supe que era diferente al molde del cual se decía que uno tenía que pertenecer y eso fue lo más difícil de mi vida. Imagínate sentir que eres alguien que no pertenece, no encaja y que no va alrededor de lo que dicen, creo que es lo que más recuerdo de mi infancia que me dolió incluso, creo que es la parte más difícil que trato de conciliar conmigo como adulto", compartió ante las cámaras.

Y agregó: "Querer apapachar a ese niño que creció pensando, sintiendo e incluso sabiendo que no podía ser quien era porque estaba mal, porque no sabía ponerle nombre a lo que sentía y me pasaba". Además, el presentador mencionó que su entorno lo hacía sentir mal y que estaba equivocado. "Desde los 6 años que tengo mayor recuerdo de sentir esa sensación de no pertenecer y escuchar palabras que atentaban contra mi ser como 'pu..., maric..., homosexual, jot..., no llores, no te juntes con las niñas, tienes que jugar futbol'".

Mi familia, hoy no los culpo, hacían lo mejor que podían con lo que tenían, aunque tampoco lo justifico hoy en día pero así me tocó y es hoy que trato de cambiar mi historia, de darle vuelta y ser esa figura que me hubiera encantado tener desde niño", finalizó.

A su testimonio también se sumaron los de Mickey, una joven transexual que actualmente destaca en redes sociales por formar parte de Los Jonas Vloggers, la actriz y standupera Alejandra Ley quien se declaró pansexual y reveló: "Odio esto del clóset porque es absurdo pensar que estamos en el clóset, ya que eso implica que todos son heterosexuales y si no lo eres hay un clóset del cual salir y se nos olvida que todos somos personas y descubrimos quiénes somos, mi identidad y orientación sexual".

Por último, también habló del tema el actor Felipe Nájera y su pareja Jaime Morelos, quien es un servidor público en la CDMX. Ambos son defensores de los derechos humanos, en especial de la comunidad LGBTQ+, y se casaron en el 2009. Nájera se convirtió en la primera personalidad en el espectáculo que obtuvo este derecho civil, luego de que la CDMX se convirtiera en la primera capital latinoamericana en aprobar uniones del mismo sexo. En el 2012 se estrenaron como papás de la pequeña al convertirse en la primera pareja mexicana del mismo sexo a la que una institución pública les otorga la adopción de una bebé.

