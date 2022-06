Shock en Televisa: Conductor confiesa en 'Hoy' si mantiene romance con esposa de Pablo Lyle

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varias semanas ha surgido el rumor de que el famoso actor Pablo Lyle, quien formó parte de grandes producciones de Televisa, podría estar en proceso de divorcio con su esposa Ana Araujo pues ella fue captada al lado de otro hombre. Se trata del conductor deportivo Marc Crosas, quien por fin rompió el silencio e hizo una fuerte revelación en entrevista con el programa Hoy.

El rumor de que el protagonista de Una familia con suerte y otras telenovelas se estaría separando comenzó cuando la revista TVNotas sacó a la luz una serie de fotografías en las que la madre de sus hijos aparece muy cariñosa con un misterioso hombre en un centro nocturno de la CDMX. Poco después se supo que se trataba del mencionado exfutbolista y en su momento hasta mencionaron que ya eran novios.

En ese momentos el medio de espectáculos señaló que había sido Pablo quien le pidió a Ana que rehiciera su vida pues él ya llevaba años sin poder trabajar ni salir de Estados Unidos, donde se encuentra detenido por el asesinato de un hombre cubano cometido en 2019. Asimismo señalaron que el intérprete de Mirreyes vs. Godínez se puso "como loco" al enterarse que su esposa le había tomado la palabra y que ya estaba con alguien más.

Mientras que Araujo ya se refiere a Lyle como su exesposo pero sigue sin confirmar si está en una nueva relación sentimental, ahora Marc por fin decidió aclarar si hay algo más con esta famosa empresaria. Durante la gala del Balón de Oro 2022, el integrante de TUDN aclaró que no tiene ningún amorío con la aún esposa de Pablo y explicó que solo son amigos desde hace muchos años.

Son rumores nada más, Ana es una muy buena amiga desde hace mucho tiempo, Ana es de Torreón, yo llegué a Torreón, la conocí en Torreón, tenemos muchísimos amigos en común, ellos como familia están viviendo un momento muy complicado desde hace 3 años", explicó.

Y aunque también han sido vistos juntos en un concierto de Coldplay y también disfrutando de un viaje por Puerto Vallarta, Crosas no paró de repetir que no tenía ningún noviazgo con Ana y se dijo seguro de que esta controversia no manchará su imagen en el medio pues todo es falso: "Nunca he hablado de mi vida personal, y tampoco voy a hablar para justificar lo que alguien me diga cuando realmente lo único que hay es amistades importantes", explicó ante las cámaras del matutino de Televisa.

Ya para finalizar, el comentarista deportivo resaltó que nunca ha tenido contacto con el galán de novelas de San Ángel como Por siempre mi amor, La sombra del pasado y Mi adorable maldición, negando una amistad con él. Luego de esto, prefirió halagar la excelente labor que ha hecho Araujo para sacar adelante a su familia sola luego de más de 3 años de la detención de Pablo.

Lo que ha hecho Ana durante todo este tiempo, sus amigos, todo su entorno lo sabemos, para sacar adelante a sus hijos y creo que, uno se quisiera meter y opinar un poco más, pero al final me parece una falta de respeto", contó.

