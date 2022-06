Shock e TV Azteca: Nadia causa impacto al recordar su pasado romance con Yahir en 'La Academia'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exacadémica Nadia Yvonne una vez más logró causar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que hace algunas horas exhibió un video en el que muestra una recopilación de imágenes en las que deja ver cómo fue su romance con Yahir dentro de La Academia. Además, anunció que el próximo sábado estará cantando en La Academia 20 años. ¿Habrá reencuentro entre ellos?

En la actualidad la exparticipante de la Primera Generación de este concurso de canto está alejada totalmente de TV Azteca, sin embargo, hace unas semanas reapareció en el homenaje por el 20 aniversario. La propia cantante ha mencionado que tocó puertas para seguir trabajando en la televisora, en especial haciendo telenovelas, pero nunca le dieron un papel importante porque su físico no cumplía los estándares de una protagonista.

No obstante Nadia, quien ahora dedica su vida a la religión y también sigue haciendo música, no olvida todo lo que vivió dentro de la casa de La Academia, sobre todo su romance con el artista originario de Hermosillo, Sonora. En el arranque de La Academia 20 años él comentó que sí había existido "química" con la originaria de Oaxaca pero dijo que no llegaron a ser algo más porque él no quería lastimarla.

El exgalán de novelas como Enamórate, Bellezas indomables y Quiéreme Tonto explicó que en aquel entonces consideró que Yvonne "era inocente y nueva en el amor", por lo que no quiso dañarla. Hay que recordar que inclusive él ya tenía un hijo cuando participó en La Academia. Por su parte, la cantante oaxaqueña desmintió al conocido sonorense, asegurando que no solo fue química pues Yahir sí se enamoró de ella:

No, él se enamoró de mí, aclaremos este punto, pero fuimos los dos... la verdad es que surgieron tantas cosas dentro de la casa... vives demasiado dentro de La Academia, hubo de todo ahí, pero fue bonito y yo lo recuerdo con mucha ternura, porque fue inocente pero no nomás me digan que yo (me enamoré)", dijo Nadia durante el especial.

Tras toda esta controversia, Nadia volvió a dejar claro que sigue sin olvidarse de lo que vivió al lado del cantante de 43 años y hace unas horas utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video en el que recopila los más románticos momentos que pasó junto a Yahir. La oaxaqueña dejó ver desde las veces que compartieron juntos el escenario, así como algunos de los besos que se dieron y cuando ella resultó expulsada y se tuvo que despedir.

¡Lo que uno se encuentra en internet!", escribió la joven, pues se trata de un video que armaron sus fans.

Nadia Yvonne provocó furor debido a que también informó que este próximo sábado 2 de julio estará participando en La Academia 20 años, por lo cual se volverá a encontrar a su exnovio, y no solo eso pues también adelantó que tendrá una presentación musical, por lo que todos sus admiradores y fans no han dejado de pedir que vuelvan a cantar juntos como lo hicieron hace casi 20 años.

Fuente: Tribuna