Tras irse a Televisa, exalumno de 'La Academia' hunde a Yahir y lo destroza por mala conducción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exalumno de La Academia, quien estuvo trabajando para Televisa hace un par de años, reapareció para hablar de su experiencia en esta competencia de canto y también hizo fuertes declaraciones en contra de Yahir, el conductor de esta Décimo Tercera Generación y es que para él, el cantante sonorense jamás debió haber tomado la batuta del reality de TV Azteca.

Se trata del famoso Luis 'Potro' Caballero, quien formó parte de la Décima Generación del concurso de canto más famoso de la televisión mexicana y lamentablemente resultó ser el primer eliminado. Sin embargo, su experiencia adquirida en la televisora del Ajusco lo ayudó a seguir en el medio y ahora es conocido por haber participado en siete temporadas del exitoso reality Acapulco Shore.

Fuente: Instagram @luispotrocaballero

El también exconcursante de Guerreros 2020, exitoso reality de Televisa transmitido por Canal 5, de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que en una entrevista retomada por el portal de TVNotas hace pedazos a Yahir. 'Potro' se le fue con todo al originario de Hermosillo, Sonora, pues al igual que muchos televidentes, considera que no debería estar conduciendo La Academia 20 años.

El reconocido influencer mexicano aseguró que no se olvida de las críticas que hizo Yahir en su contra cuando participó en esta competencia y dijo que por ello, ahora se atreve a destrozarlo: "El hecho de que me haya criticado Julio Preciado, Cruz Martínez o Yahir hoy en día me río de sus comentarios, la verdad es que yo soy como soy y en su momento corrigieron y corregí las cosas que tenía que corregir".

Fuente: Internet

Caballero, quien acaba de participar en el exitoso reality de Telemundo La Casa de los Famosos y resultó ser el tercer eliminado, aseguró que luego de haber estado en La Academia se volvió un artista multifacético que puede "cantar, actuar, conducir y bailar", lo cual Yahir no hace bien: "El hecho de que Yahir me haya criticado y todo… yo voy a criticar su conducción. Mejor que se dedique a cantar".

Asimismo el exnovio de Estefanía Ahumada, a quien conoció en los foros de San Ángel, resaltó que está muy agradecido de haber participado en La Academia y comentó cuáles son los planes profesionales que tiene a futuro. Primero presumió que formará parte del programa All Star Shore y posteriormente explicó que planea seguir haciendo música y que pronto lanzará un nuevo sencillo.

Yo voy a seguir sin quitar el dedo del renglón de la música, de los realities, y si me llaman para hacer conducción o actuación yo feliz de la vida no me cierro las puertas, tomo al toro por los cuernos y lo que venga lo agarro", dijo según lo retomado en TVNotas.

Fuente: Instagram @luispotrocaballero

Fuente: Tribuna