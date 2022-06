Tras salir del clóset y crisis en su matrimonio, Galilea Montijo admite amorío con conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la polémica conductora Galilea Montijo, quien tiene casi tres décadas en las filas de Televisa, está dando de qué hablar debido a que hace algunas horas confesó que tiene deseos de estar con otra famosa estrella de la televisión mexicana. Apenas la semana pasada la también actriz había admitido en el programa Netas Divinas que sí podía enamorarse de una mujer.

Como se recordará, desde hace un par de meses existe el rumor de que la originaria de Guadalajara, Jalisco, podría haberse divorciado de su esposo, el político Fernando Reina Iglesias, luego de haber cumplido 10 años casados apenas en agosto del 2021. Para esta fecha tan importante, Gali y el padre de su único hijo Mateo renovaron sus votos a través de un ritual que hizo un chamán mientras estaban rodeados de amigos.

No obstante, diversos periodistas comenzaron a especular que la presentadora estelar del programa Hoy podría ya no estar al lado de Fernando. Hace unos meses Montijo dio mucho de qué hablar pues la acusaron de haberle sido infiel a su esposo con Maca Carriedo, presuntamente cuando esta formaba parte del matutino. La tapatía de 49 años se tomó con humor este chisme y por supuesto lo desmintió.

Sin embargo, la semana pasada en su intervención en Netas Divinas 'La Gali' fue cuestionada sobre si se podría enamorar de una mujer y su respuesta dejó impactados a todos los televidentes pues admitió que sí había una posibilidad: "Sí... pues porque... ¿que a gusto no? Claro que sí. Ahorita no, pero ¿por qué no? Y de cuatro también. Hay una parte donde sí creo que hombres y mujeres tenemos esta parte masculina y femenina y que cuando naces te dicen: '¿eres mujer? te casarás con un hombre y ¿eres hombre? te casarás con una mujer'. Yo sí creo, ¿por qué no? Creo que sí (soy heteroflexible)", declaró.

Tras hacer esta inesperada declaración en el Canal Unicable, la mañana de este miércoles 29 de junio la conocida conductora nuevamente dejó sin palabras a todo el público de la televisora de San Ángel pues confesó en plena transmisión en vivo del programa Hoy que tiene tiempo buscando algo más con nadie menos que Andrea Legarreta, de quien es compañera de trabajo desde hace 15 años.

Resulta que los conductores del matutino estaban hablando sobre las declaraciones de Marc Crosas, quien dijo que solo era un buen amigo de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, pese a que muchos creyeron que eran amantes. El conductor Paul Stanley mencionó de inmediato que muchas personas no entendían su amor hacia tanto Gali como Andy y les dijo que en cualquier descuido, podría darse algo más, por lo cual comenzaron a reír.

Yo también las quiero como amigas ¡peeeeero si se descuidan!", dijo 'Poly'.

Posteriormente, 'La Montijo' añadió que ella también ve a su 'Bebabets' (Andrea Legarreta) con otros ojos y le declaró su amor en pleno programa en vivo: "Yo a ti no te quiero como amiga, porque tú no quieres". Por supuesto, la esposa del cantante Erik Rubín le siguió la corriente a la famosa tapatía y la ayudó en su propuesta de amor: "Porque no te has dejado", añadió Andrea entre risas.

