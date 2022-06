Ahogada en llanto: Tras descubrir engaño de Piqué, filtran FOTOS de crisis de Shakira en ambulancia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras volverse viral que el futbolista del Futbol Club Barcelona Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira con una mujer supuestamente de 20 años, el Internet estalló y se le fue encima al español. Y en medio de la polémica que han desatado usuarios por relacionar sentimentalmente a la colombiana con famosos como Henry Cavill y Chris Evans ahora que estaría "soltera", salen a la luz imágenes de la artista en una ambulancia luego de que presuntamente sufriera una crisis de ansiedad.

Las fotografías difundidas por la revista ¡Hola! muestran a la madre de la artista, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, sumamente preocupada por la salud de su hija, mientras otras personas intentan tranquilizarla. De acuerdo con lo que circula en redes, esta hospitalización de la colombiana se debió a que empezó a sufrir una severa crisis de ansiedad en su domicilio, por lo que consideró mejor llamar a servicios de emergencia para que la llevaran a un nosocomio de Barcelona argumentando un problema psicológico.

No que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia".

Informes también señalan que en el lugar estaba presente Piqué y afirman que esta crisis de salud de la intérprete de Ojos así habría sido causada por una fuerte pelea con el futbolista el pasado sábado 28 de mayo, apenas días antes de que periodistas españoles filtraran públicamente el escándalo de infidelidad. Emilio Pérez de Rozas, Lorena Vásquez y Laura Fa reportaron el pasado 1 de junio que Shakira habría descubierto el engaño de Piqué, quien presuntamente tuvo un romance con una modelo y azafata de 20 años.

Shakira fue llevada en ambulancia al hospital

Aunque no revelaron su nombre, un reconocido periodista turco llamado Melih Esat divulgó que esta supuesta mujer con la que el futbolista habría tenido una aventura sería la madre de un jugador del Barcelona, Pablo Gavi, aunque hay versiones que indican que no es su madre, sino su hermana. En medio de estos señalamientos, que no han sido negados ni confirmados por la pareja, se dice que el día de la hospitalización de la artista fue el día que se habría enterado de la supuesta infidelidad.

De acuerdo con varias fuentes, la colombiana "no podía parar de llorar" el día de su hospitalización. Incluso, ya han surgido reportes de que ambos buscarían emprender un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijos, Milan de 9 años y Sasha de 7, aunque no están casados, ya que Shakira buscaría irse de España: "La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país".

Y agregó. "Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos". Como se recordará, Shakira y Piqué se conocieron en el Mundial del 2010, cuando ella interpretó el exitoso tema Waka Waka . La estrella colombiana es 10 años mayor que el deportista, pues tiene 45 años y él 35, lo que aseguran habría sido uno de los detonantes de que Piqué haya cometido la supuesta infidelidad.

Shakira y Piqué con sus hijos

Fuente: Tribuna